'Nadie nos va a extrañar' vuelve con su segunda temporada y ya tiene ventana de estreno

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Prime Video confirmó que la aclamada serie mexicana ‘Nadie nos va a extrañar’ volverá en agosto de 2026 con una segunda temporada que retoma el último año de preparatoria de sus protagonistas. La producción, creada por Adriana Pelusi y Gibrán Portela, retomará las tramas abiertas y profundizará en la amistad del grupo de jóvenes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/07/2026 08:14 AM.
En Espectáculos y editada el 10/07/2026 08:27 AM.