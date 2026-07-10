'Nadie nos va a extrañar' vuelve con su segunda temporada y ya tiene ventana de estreno

Prime Video anunció el regreso de ‘Nadie nos va a extrañar’ para agosto de 2026. La segunda temporada retomará el último año de preparatoria de Tenoch, Alex, Daniela, Marifer y Memo, el grupo que en 1994 fundó el negocio clandestino de venta de tareas en el bachillerato “Héroes de la Revolución”.
El anuncio se dio a conocer mediante un póster y un adelanto oficial publicados en redes sociales, donde la plataforma escribió: “El último año de prepa está por comenzar. ¿Sobrevivirá su amistad o terminarán siendo un recuerdo que nadie va a extrañar?”.
La confirmación oficial se realizó durante la 25ª edición del Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles (LALIFF), donde Prime Video proyectó en exclusiva los dos primeros episodios de la nueva entrega. Asistieron al evento Camila Calónico, Virgilio Delgado, Nicolás Haza, Edu Maruri y la showrunner Silvana Aguirre, quien declaró que “fue el amor de la audiencia lo que hizo posible la segunda temporada”.
La dirección vuelve a estar a cargo de Catalina Aguilar Mastretta y Samuel Kishi Leopo, mientras que el guion sigue en manos de Pelusi y Portela. La producción mantendrá a los actores principales: Axel Madrazo (Memo), Nicolás Haza (Alex), Camila Calónico (Marifer), Virgilio Delgado (Tenoch) y Macarena Oz (Daniela), junto a los recurrentes Alejandro Puente, Ernesto Laguardia y Edu Maruri.
‘Nadie nos va a extrañar’ se estrenó en agosto de 2024 y permaneció 18 semanas consecutivas en el top 10 de Prime Video México. La serie destacó por su retrato de la adolescencia noventera, su estética de época y una trama que combina comedia, drama y suspenso. La canción original “A dónde va el viento”, interpretada por Julieta Venegas, se convirtió en un fenómeno musical.
En la primera temporada la producción recibió cuatro nominaciones a los Premios Aura 2025, obteniendo el galardón a Revelación Actoral del Año para Axel Madrazo. La segunda temporada llegará a Prime Video en agosto de 2026, sin fecha exacta anunciada hasta el momento.