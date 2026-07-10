"No la idealicen": Nicola Porcella advierte cómo es Karina Torres fuera de cámaras

El 9 de julio de 2026, el actor e influencer peruano Nicola Porcella reaccionó a los primeros nombres confirmados para La Casa de los Famosos México 4, destacando especialmente a Karina Torres y a Ernesto Laguardia, a quienes conoce por trabajos previos.
Porcella subrayó que la Licenciada Karina Torres posee un carácter muy fuerte, incluso más intenso que el de Wendy Guevara, con quien compartió protagonismo en la primera temporada del programa. "Tiene un carácter fuerte, ella tiene un carácter más fuerte que el de Wendy", afirmó, y añadió que eso no la convierte en una persona mala, sino en una figura divertida y auténtica.
El influencer advirtió que el público no debe idealizar a Karina como la versión que muestra en sus redes. "Que no la idealicen: ‘Ay, ella va a llegar y va a ser la Karina de redes’. La de redes está una, dos horas, acá estás todo el día", explicó, señalando que la convivencia permanente del reality exigirá que se muestre tal como es fuera de sus transmisiones.
Respecto a la dinámica que aportará al programa, Porcella aseguró que la producción eligió a la persona idónea y que Karina pondrá "picardía" y "diversión" que el público había demandado. Aunque no predijo su victoria, anticipó que se convertirá en un personaje querido por la audiencia y que, al salir, se le abrirán nuevas oportunidades.
En cuanto a Ernesto Laguardia, Porcella manifestó su sorpresa al verlo dentro de la casa, describiéndolo como una "eminencia" y recordando haber trabajado con él en una novela.
El actor también aprovechó la entrevista para actualizar el estado de sus inversiones fuera de la televisión. Comentó que su restaurante marcha bien, que está avanzando con un bar, el proyecto Fun Pass, un pódcast y una aplicación, y que busca diversificar sus ingresos para, en el futuro, poder retirarse tranquilamente.
Algunas versiones de los medios indican que Karina Torres había manifestado dudas sobre participar, alegando que su personalidad "24/7" difiere de la que muestra en redes. Sin embargo, su mánager, Joel, la convenció de sumarse al reality.