"No la idealicen": Nicola Porcella advierte cómo es Karina Torres fuera de cámaras

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El influencer y actor peruano Nicola Porcella comentó que la Licenciada Karina Torres mostrará un carácter más fuerte que el de Wendy Guevara en el reality, y que su presencia no será una réplica de su imagen en redes sociales. También expresó sorpresa por la incorporación de Ernesto Laguardia y recordó sus proyectos fuera de la televisión.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/07/2026 08:15 AM.
En Espectáculos y editada el 10/07/2026 08:49 AM.