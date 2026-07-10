Andrea Legarreta celebra sus 51 años con beso en vivo y romántica sorpresa de Luis Carlos Origel

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Durante la transmisión en vivo del programa "Hoy", el novio de la conductora, Luis Carlos Origel, apareció de sorpresa y le dedicó un romántico mensaje de "Te amo" a Andrea Legarreta, quien celebraba sus 51 años rodeada de familia y colegas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/07/2026 02:51 PM.
En Espectáculos y editada el 10/07/2026 03:09 PM.