Andrea Legarreta celebra sus 51 años con beso en vivo y romántica sorpresa de Luis Carlos Origel

En la edición matutina del programa Hoy, transmitida el 10 de julio, la conductora Andrea Legarreta celebró su cumpleaños número 51 en compañía de familiares, amigos y compañeros de trabajo. El ambiente festivo se tornó aún más emotivo cuando su pareja, el instructor fitness Luis Carlos Origel, irrumpió inesperadamente en el set.
Origel, quien llegó con un ramo de flores, tomó el micrófono y dedicó a la conductora un mensaje de amor que quedó grabado en la transmisión: "Te amo. Me siento muy feliz de compartir mi vida contigo y de ver cómo todos hablan de ti como una gran mujer; eso me llena de orgullo". Además, agradeció el tiempo que llevan juntos y los aprendizajes que ha adquirido a su lado.
La reacción de Andrea fue inmediata: sonrió, tomó la mano de su novio y, tras unos segundos, ambos se besaron frente a las cámaras, generando una ola de aplausos y comentarios de cariño por parte del público y los presentes.
El gesto de Luis Carlos Origel se suma a la serie de muestras de afecto que la conductora ha recibido en esta fecha, consolidando el programa "Hoy" como el escenario donde la familia Legarreta celebra sus momentos más especiales.
Esta declaración romántica, difundida en tiempo real, refuerza la imagen de pareja que ambos proyectan en los medios y destaca la cercanía que mantienen con su audiencia.