"No me los vayan a envenenar": Pepillo Origel aviva la polémica con Pedro Sola

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El periodista de espectáculos Juan José “Pepillo” Origel provocó una nueva ola de reacciones en redes al publicar una foto desde su automóvil acompañada del mensaje “no me los vayan a envenenar”. La publicación se interpretó como una indirecta a Pedro Sola, quien recientemente se disculpó por sus controvertidos comentarios sobre la presencia de perros en comercios.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/07/2026 09:02 AM.
En Espectáculos y editada el 10/07/2026 09:18 AM.