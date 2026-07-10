"No me los vayan a envenenar": Pepillo Origel aviva la polémica con Pedro Sola

Juan José “Pepillo” Origel volvió a ser el centro de la conversación en redes sociales al compartir una fotografía tomada dentro de un automóvil, donde acompañó la imagen con la frase “no me los vayan a envenenar”. Aunque el mensaje no menciona a Pedro Sola de forma explícita, cientos de usuarios lo interpretaron como una clara alusión a la polémica que envuelve al conductor de Ventaneando por sus recientes declaraciones sobre los perros en restaurantes y centros comerciales.
La publicación de Origel se difundió pocas horas después de que Pedro Sola ofreciera una disculpa pública tras la fuerte oleada de críticas que sus comentarios generaron en Twitter, Instagram y Facebook. En el programa, Sola había expresado su molestia por la presencia de perros en establecimientos como restaurantes, tiendas departamentales y supermercados, llegando a decir que “no le gustan los perros y que si los ven, los envenenaría”. La frase provocó indignación y fue rápidamente condenada por la conductora Mónica Castañeda, quien lo interrumpió para señalar que tales expresiones no son aceptables.
Tras la polémica, Sola aclaró que su comentario era una forma de hablar y que nunca pondría en riesgo la vida de un animal, explicando que su inconformidad se debía a propietarios que no recogen los desechos de sus mascotas en los comercios. Sin embargo, la controversia no se apagó y el empresario Ricardo Salinas Pliego también se pronunció, calificando la postura de Sola como “inaceptable”.
La reacción de Origel, que incluyó la mención a sus propias mascotas, Tom y Jerry, fue vista por muchos como una burla sutil pero directa al presentador. Usuarios de Instagram y Twitter comentaron que la frase “no me los vayan a envenenar” hacía referencia a la polémica frase de Sola, mientras que otros defendieron la libertad de expresión del periodista.
El caso ilustra cómo los debates en torno a la convivencia con animales en espacios públicos siguen generando tensiones en los medios mexicanos, y cómo figuras públicas utilizan las redes sociales para lanzar indirectas que alimentan la discusión.