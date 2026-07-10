Rolling Stones homenajean a Amy Winehouse con un poderoso cover de “You Know I’m No Good”

Los Rolling Stones sorprendieron a sus seguidores al presentar una versión del tema “You Know I’m No Good”, uno de los mayores éxitos de Amy Winehouse. El cover forma parte del nuevo álbum de la banda, Foreign Tongues, lanzado el 10 de julio de 2026, y constituye un homenaje a la icónica cantante británica, fallecida a los 27 años en 2011.
En declaraciones conjuntas, Mick Jagger y Ronnie Wood explicaron que la inclusión de una canción de una artista femenina era una prioridad para el proyecto. “Queríamos rendir tributo a una voz que marcó una generación”, señaló Jagger. Tras considerar opciones como Aretha Franklin, la banda optó por “You Know I’m No Good”, extraído del álbum *Back to Black* (2006) de Winehouse, para reinterpretarlo al estilo propio de los Stones, combinando su energía rockera con la melancolía del original.
El álbum Foreign Tongues es el 25.º trabajo de estudio de los Rolling Stones y cuenta con colaboraciones de figuras como Paul McCartney y Robert Smith. La canción homenaje se destaca por la voz rasposa de Jagger, los riffs de guitarra de Wood y una sección rítmica que mantiene la esencia soul‑jazz del tema original, pero con una potencia rockera característica del grupo.
Winehouse falleció el 23 de julio de 2011 a los 27 años, pero su legado sigue vigente y su música continúa inspirando a nuevas generaciones de músicos.
Los críticos ya han calificado la versión como “una reinterpretación respetuosa y poderosa que mantiene la esencia emotiva del original mientras la inyecta con la energía cruda de los Stones”.