Rolling Stones homenajean a Amy Winehouse con un poderoso cover de “You Know I’m No Good”

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Los Rolling Stones lanzaron el 10 de julio de 2026 su nuevo álbum *Foreign Tongues* y, entre sus 25 pistas, incluyen una versión rockera del clásico de Amy Winehouse, “You Know I’m No Good”, como tributo a la cantante fallecida en 2011.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/07/2026 02:54 PM.
En Espectáculos y editada el 10/07/2026 03:15 PM.