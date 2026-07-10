Shakira denuncia uso de su imagen con inteligencia artificial para promocionar productos

La estrella internacional Shakira denunció públicamente el uso indebido de su imagen en contenidos generados por inteligencia artificial (IA) con fines comerciales. En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la cantante explicó que su equipo de trabajo identificó, en los últimos días, varias piezas visuales que emplean su rostro sin autorización.
Shakira manifestó su comprensión respecto a la capacidad creativa que brinda la IA, pero dejó claro su desacuerdo con la utilización de su imagen para promocionar productos o situarla en contextos que no aprueba. "Entiendo que la tecnología permite crear imágenes sorprendentes, pero no acepto que se use mi cara para vender o para colocarme en situaciones con las que no estoy de acuerdo", señaló la artista.
La intérprete del tema oficial del Mundial de Fútbol 2026, "Dai Dia", reiteró su confianza en que sus seguidores pueden discernir entre el material original y las creaciones artificiales. Además, anunció que su equipo está trabajando para retirar el contenido no autorizado de la red, aunque no confirmó si emprenderá acciones legales contra los responsables.
Este caso se suma a la creciente preocupación de celebridades y creadores de contenido frente al auge de la IA generativa, que permite reproducir rostros y voces sin consentimiento. Expertos en derecho de la personalidad advierten que la legislación mexicana aún carece de disposiciones específicas para regular este tipo de infracciones, lo que podría complicar la defensa de los derechos de imagen.
Mientras tanto, Shakira invita a sus fans a apoyar la lucha contra el uso no autorizado de su imagen y a reportar cualquier material sospechoso que encuentren en plataformas digitales.