Shakira denuncia uso de su imagen con inteligencia artificial para promocionar productos

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La cantante colombiana informó que su equipo ha detectado material comercial creado con inteligencia artificial que emplea su rostro sin permiso, y anunció acciones para eliminarlo mientras confía en que sus seguidores distingan lo auténtico de lo artificial.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/07/2026 10:10 AM.
En Espectáculos y editada el 10/07/2026 10:47 AM.