"Sentí que perdía una parte de mí": Chalamet habla del final de 'Dune'

En el encuentro con seguidores de la saga, el actor Timothée Chalamet, quien encarna a Paul Atreides desde la primera entrega, confesó que el cierre del rodaje de Dune: Part Three representó “el final de un proceso que había ocupado una parte importante de mi trayectoria profesional reciente”.
Chalamet explicó que, tras varios años inmerso en el universo de Frank Herbert y trabajando con el mismo equipo, sintió una profunda melancolía al despedirse de la “increíble familia” que lo acompañó. “Sentí que estaba perdiendo una parte de mí al terminarla”, afirmó, añadiendo que, a sus 29 años, la experiencia le resultó “muy emotiva” y “orgullosa”.
“Esta fue la más emotiva, a nivel persona. No necesariamente el personaje, sino que he estado viviendo con esto durante tanto tiempo. Estoy muy orgulloso de trabajar con Denis y esta familia.”
La tercera entrega, que culmina la adaptación cinematográfica iniciada en 2021, tiene previsto su estreno en cines el 18 de diciembre de 2026, marcando el cierre de la trilogía dirigida por Villeneuve.