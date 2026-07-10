"Sentí que perdía una parte de mí": Chalamet habla del final de 'Dune'

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El actor reveló que concluir la trilogía le provocó nostalgia y una sensación de pérdida, mientras Denis Villeneuve elogió su evolución. La película se estrenará el 18 de diciembre de 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/07/2026 08:16 AM.
En Espectáculos y editada el 10/07/2026 10:04 AM.