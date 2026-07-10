Victoria Ruffo responde con sarcasmo sobre parecido de su nieta Tessa con Eugenio Derbez

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En una entrevista tras su regreso del Festival de Cine de Rusia, la actriz Victoria Ruffo desmintió que su nieta se parezca al abuelo Eugenio Derbez, afirmando que “se parece a mí toda”. La respuesta surgió tras la pregunta de un reportero y reavivó la histórica tensión entre Ruffo y Derbez.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/07/2026 01:30 PM.
En Espectáculos y editada el 10/07/2026 03:43 PM.