Victoria Ruffo responde con sarcasmo sobre parecido de su nieta Tessa con Eugenio Derbez

Durante una rueda de prensa en la que Victoria Ruffo hablaba de su reciente visita al Festival de Cine de Rusia y de los proyectos que tiene en puerta, un reportero le preguntó directamente si su nieta, Tessa, se parecía al abuelo Eugenio Derbez. La actriz, visiblemente sarcástica, respondió: “No. A ver, ¿tú qué tomas? No es cierto. Se parece a mí, a mí toda”.
El comentario se dio en el contexto de la celebración del segundo cumpleaños de la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, quien ha generado comparaciones en redes sociales por su supuesto parecido con el actor. A pesar de la polémica, Ruffo reiteró que no le importa a quién se parezca su nieta, considerándola “bonita de cualquier forma”.
La entrevista también abordó la relación entre Ruffo y Derbez, marcada por disputas públicas por su hijo José Eduardo. La actriz recordó un “acuerdo muy malo” que alcanzaron en su momento y la percepción de que Derbez le había “robado” a su hijo. Sin embargo, subrayó que el cariño por su hijo sigue siendo el vínculo que los mantiene en contacto.
En cuanto a su carrera, Ruffo anunció su regreso al teatro con la obra Las leonas y la posibilidad de retomar la televisión en un proyecto liderado por José Alberto “el Güero” Castro. Además, desmintió rumores sobre un supuesto divorcio con Omar Fayad.
El episodio refuerza la atención mediática que sigue generando la vida personal de la actriz, aun cuando sus declaraciones se centran en su trabajo y en la defensa de su familia.