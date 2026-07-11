Cecilia Toussaint revela el secreto para seguir vigente tras 50 años de trayectoria

Con 50 años de carrera en la industria del entretenimiento, Cecilia Toussaint vuelve a demostrar que la constancia y la capacidad de reinventarse son la clave del éxito. En una celebración exclusiva con TVNotas, la artista compartió los detalles de su nuevo papel como Candelaria en la serie Guardián de mi vida y el lanzamiento de su agrupación musical Madre Perla.
El elenco de la serie incluye a Alejandro Camacho, Rodrigo Murray, Silvia Navarro y jóvenes talentos emergentes. “Tuve muchas escenas con Alejandro, Rodrigo y Silvia, y también con las nuevas generaciones que vienen con todo. Ha sido una experiencia enriquecedora”, añadió.
Sobre la incursión en la música digital, la actriz admitió: “Todo ha sido nuevo para mí y cuesta trabajo esta nueva forma de trabajar con las plataformas. No me gusta al principio, pero uno se adecua y en el camino voy aprendiendo”.
Para cerrar la entrevista, la artista recordó la importancia de la colaboración y la amistad en su nuevo proyecto musical: “Simplemente somos cuatro personas a quienes les gusta tocar juntos y trabajar. Ahora que estamos los cuatro, ha sido increíble”.
Los lectores pueden seguir disfrutando de la trayectoria de Cecilia Toussaint en la versión impresa y digital de TVNotas, así como en sus plataformas de podcast favoritas.