Cecilia Toussaint revela el secreto para seguir vigente tras 50 años de trayectoria

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La actriz y cantante cumple medio siglo en el espectáculo, se incorpora al elenco de “Guardián de mi vida” como Candelaria y lanza el proyecto musical “Madre Perla”, demostrando que la adaptación y la pasión siguen siendo su motor.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/07/2026 09:26 AM.
En Espectáculos y editada el 11/07/2026 10:22 AM.