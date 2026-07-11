Polémica en Ventaneando: denuncian a Pedro Sola y Pati Chapoy ante la Fiscalía

La asociación civil Va por sus derechos presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) contra Pedro Sola, conductor del programa Ventaneando, y la conductora Pati Chapoy, por presuntos delitos de apología al maltrato animal derivados de sus declaraciones emitidas el 6 de julio.
Durante la emisión, Sola manifestó su rechazo a la presencia de perros en establecimientos pet‑friendly, llegando a decir que le daban "ganas de aventarles una carne envenenada" y que quienes pasean a sus mascotas en carriolas le provocaban "ganas de darles un balazo". Chapoy, por su parte, respaldó parte de la conversación y sugirió que algunos dueños de mascotas requerían atención psiquiátrica.
Las expresiones generaron una fuerte oleada de críticas en redes sociales y fueron condenadas por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la CDMX, que advirtió que tales comentarios pueden normalizar la violencia contra los animales, conductas prohibidas y sancionadas por la legislación vigente.
Ante la presión pública, Sola ofreció una disculpa en televisión, reconociendo su "falta de empatía" y prometiendo informarse sobre el bienestar animal. Sin embargo, la organización mantuvo su postura, señalando que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad y que su actuación es apartidista.
La denuncia se suma a una petición en Change.org que exige sanciones para Sola, Chapoy y el programa. En el ámbito legislativo, la diputada de Morena Margarita Corro Mendoza solicitó analizar la posible aplicación del artículo 208 del Código Penal, recordando que una disculpa pública no elimina posibles responsabilidades penales.
Datos de la PAOT indican que los reportes de maltrato animal en la capital aumentaron de 1,868 casos en 2019 a 3,868 en 2025, y el Instituto Belisario Domínguez del Senado estima que siete de cada diez animales de compañía en México han sufrido algún tipo de maltrato.
Hasta el momento no se ha confirmado la apertura de una carpeta de investigación ni la imposición de sanciones penales contra los involucrados. TV Azteca tampoco ha anunciado medidas disciplinarias internas ni cambios en el elenco de Ventaneando.