Polémica en Ventaneando: denuncian a Pedro Sola y Pati Chapoy ante la Fiscalía

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La organización Va por sus derechos interpuso una denuncia penal contra el conductor de Ventaneando y la conductora Pati Chapoy ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, alegando que sus comentarios podrían constituir apología del maltrato animal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/07/2026 09:26 AM.
En Espectáculos y editada el 11/07/2026 10:20 AM.