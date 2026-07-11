“Me sentí muerta en vida”: Galilea rompe el silencio sobre la decisión de su hijo

Galilea Montijo admitió en el programa Netas Divinas que se sintió "muerta en vida" cuando su hijo, entonces de corta edad, le expresó su deseo de vivir con su padre, Fernando Reina Iglesias. La declaración, que ha circulado en YouTube y redes sociales, muestra el lado más vulnerable de la conductora, quien ha sido objeto de críticas recientes por su aspecto tras un procedimiento estético.
Montijo y Reina contrajeron matrimonio en agosto de 2011, en una boda que se volvió viral. En 2012 nació su primer hijo, quien ha sido el centro de la vida familiar de la pareja. Después de más de una década juntos, anunciaron su separación en 2023, comprometiéndose a mantener una relación cordial enfocada en el bienestar del menor.
Durante la entrevista, la conductora recordó las palabras exactas de su hijo: "Quiero vivir con papá". Según Montijo, la petición no surgió de la nada; el niño se sentía responsable de cuidar a su padre tras la ruptura. La situación la hizo sentir juzgada, pues en la cultura mexicana tradicionalmente se espera que los hijos varones prefieran la compañía materna.
El dolor de Galilea se intensificó en medio de las críticas a su rostro, producto de un procedimiento estético que generó polémica en el programa Hoy. Tras la controversia, la conductora anunció unas vacaciones “obligatorias” para que su rostro se desinflamara, generando especulaciones sobre su futuro laboral.
En los próximos días, se espera el regreso de Montijo a la televisión, participando en La Casa de los Famosos México 4, reality que inicia el 26 de julio. Mientras tanto, la conductora mantiene una relación sentimental con el modelo Isaac Moreno.