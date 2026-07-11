“Me sentí muerta en vida”: Galilea rompe el silencio sobre la decisión de su hijo

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La conductora reveló el profundo dolor que le causó la petición de su hijo de vivir con su papá, describiendo la experiencia como una sensación de estar "muerta en vida" y abordó el contexto familiar y mediático que rodea su situación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/07/2026 09:18 AM.
En Espectáculos y editada el 11/07/2026 10:11 AM.