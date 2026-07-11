Logan Paul se rinde ante el Mundial 2026 y revela lo que más lo sorprendió del fútbol

Logan Paul, el popular youtuber y luchador profesional, reveló en su cuenta de X que el Mundial de Fútbol 2026 lo transformó en un verdadero fan del balompié. Con más de 6.3 millones de seguidores, el influencer admitió que nunca había seguido el deporte, pero que tras ver la mayoría de los partidos del torneo quedó fascinado por su intensidad y dramatismo.
El anuncio ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores, muchos de los cuales comparten su nuevo entusiasmo por el fútbol y esperan ver más contenido del creador relacionado con el deporte.