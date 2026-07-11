Logan Paul se rinde ante el Mundial 2026 y revela lo que más lo sorprendió del fútbol

...

El creador de contenido y luchador Logan Paul sorprendió a sus seguidores al confesar que el Mundial 2026 lo convirtió en aficionado del fútbol, deporte que antes ignoraba por completo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/07/2026 09:13 AM.
En Espectáculos y editada el 11/07/2026 09:55 AM.