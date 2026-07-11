De meme a récord Guinness: Pitbull reúne la mayor concentración de calvas postizas

En el marco del festival BST Hyde Park, el rapero cubano‑estadounidense Pitbull recibió el certificado de Guinness World Records por haber reunido a 22,141 seguidores con calvas postizas, estableciendo el récord mundial de mayor concentración de personas con este accesorio.
El intento, que surgió de una broma viral en redes sociales, se materializó el 10 de julio cuando los asistentes al concierto, todos ataviados con calvas artificiales que cubrían completamente la cabeza, gafas de aviador, camisa blanca y corbata negra, fueron contabilizados por 400 voluntarios y un sistema de conteo respaldado por drones bajo la supervisión del juez oficial Will Munford.
Para que la participación fuera válida, la calva debía cubrir la zona frontal y superior de la cabeza durante al menos un minuto; incluso los fanáticos calvos de nacimiento tuvieron que colocarse una calva postiza. El propio Pitbull, apodado “Mr. Worldwide”, también se puso una calva para formar parte del récord.
Tras interpretar éxitos como “Don’t Stop the Party”, “International Love” e “I Feel Good”, el artista interrumpió el espectáculo para agradecer a los “Baldies”, como llama a sus seguidores. “Estoy asimilándolo todo. No hay palabras para expresar lo que siento”, declaró emocionado, remarcando el significado colectivo del logro.
El movimiento de los “Baldies” se remonta a 2021, cuando videos de fans disfrazados como Pitbull se viralizaron. El cantante adoptó la tendencia, lanzó kits oficiales con calvas postizas y, en 2025, el creador de contenido Jack Remmington propuso romper un récord mundial con esta temática. La propuesta captó la atención de Guinness y, tras la aprobación de Pitbull y la difusión de la campaña de ocho meses liderada por el presentador de BBC Radio 1, Greg James, el récord se hizo oficial.
Este episodio subraya la capacidad de la cultura fan para transformar una broma en un hito mundial, consolidando a Pitbull como un artista que trasciende la música para generar fenómenos sociales de alcance global.