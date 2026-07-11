De meme a récord Guinness: Pitbull reúne la mayor concentración de calvas postizas

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El 10 de julio de 2026, más de 22 mil fans de Pitbull, vestidos con calvas falsas, gafas de aviador y corbata negra, lograron el récord mundial de mayor reunión de personas con calvas postizas en un mismo lugar, certificado por Guinness World Records durante el festival BST Hyde Park.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/07/2026 09:38 AM.
En Espectáculos y editada el 11/07/2026 10:45 AM.