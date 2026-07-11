“La disculpa debe salir del corazón”: Susana Zabaleta responde a Pedro Sola

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La actriz y cantante Susana Zabaleta criticó la forma en que el conductor Pedro Sola se disculpó tras la polémica generada por sus declaraciones sobre los perros, y aprovechó la entrevista para anunciar su próximo concierto en el Lunario.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/07/2026 10:06 AM.
En Espectáculos y editada el 11/07/2026 10:41 AM.