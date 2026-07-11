“La disculpa debe salir del corazón”: Susana Zabaleta responde a Pedro Sola

En una entrevista concedida a varios medios de comunicación, la actriz y cantante Susana Zabaleta reaccionó a la controversia surgida a raíz de los comentarios de Pedro Sola, conductor de Ventaneando, sobre los perros. Zabaleta calificó las declaraciones del presentador como un "error" y cuestionó la naturaleza de la disculpa que ofreció.
Según la intérprete, una disculpa auténtica debe ser espontánea y no leída de un guion. "Cuando uno se equivoca, la disculpa tiene que salir del corazón, no de un papel", afirmó Zabaleta, quien consideró que la estrategia de Sola de leer un texto preparado restó credibilidad a su arrepentimiento.
La artista también expresó su preocupación por el impacto de este tipo de declaraciones en la sociedad, señalando que pueden fomentar discursos de rechazo. "Cuando una figura pública habla de esa manera, se corre el riesgo de legitimar actitudes discriminatorias", advirtió.
Al ser interrogada sobre la necesidad de sanciones para quienes emiten comentarios ofensivos, Zabaleta respondió que, aunque no podía determinar una medida concreta, sí tendría una postura firme si estuviera al frente de una empresa: "No permitiría que se normalice ese tipo de lenguaje".
En otro plano, la cantante aprovechó la entrevista para anunciar su próxima presentación en el Lunario, programada para el 6 de agosto. En el concierto interpretará material nuevo junto a canciones de su último álbum, prometiendo una velada "repleta de emociones y sorpresas".
La polémica sigue abierta, mientras que Pedro Sola mantiene su posición y ha reiterado su disculpa a través de sus redes sociales.