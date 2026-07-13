Adamari López desmiente video viral: asegura que fue creado con inteligencia artificial

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La conductora Adamari López aclaró que los videos virales donde supuestamente critica a la Selección Mexicana fueron creados con inteligencia artificial y no reflejan sus palabras ni opiniones.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/07/2026 10:25 AM.
En Espectáculos y editada el 13/07/2026 10:09 AM.