Adamari López desmiente video viral: asegura que fue creado con inteligencia artificial

Tras la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial, circulan en redes sociales videos que atribuyen a la conductora Adamari López frases ofensivas contra el equipo. En los materiales, la presentadora aparece diciendo: “Son una vergüenza” y otras expresiones que califican al país de “mal preparado”.
Adamari López, a través de un video publicado en sus cuentas oficiales, negó rotundamente haber pronunciado dichos comentarios. La conductora explicó que los audios y las imágenes fueron generados con herramientas de inteligencia artificial (IA) que imitan su voz y su rostro, por lo que el contenido es totalmente falso.
“Quería compartirles algo que ha estado circulando y que no es cierto”, inició la declaración de López. Añadió que ha recibido mensajes de preocupación y críticas, lo que la motivó a aclarar públicamente la situación para evitar malentendidos y la difusión de información errónea.
La presentadora subrayó que la tecnología de IA permite crear videos difíciles de distinguir de los reales, pero insistió en que ninguno de esos mensajes corresponde a sus opiniones ni a su trayectoria profesional. “Esto es inteligencia artificial y nada de esto es verdad”, afirmó.
López también resaltó su vínculo con México y la comunidad latina, agradeciendo el respaldo de sus seguidores y condenando cualquier intento de generar odio o controversia mediante contenidos falsos. “Me parece muy feo que quieran decir que yo hablo mal de un país que me ha abierto sus puertas, al que respeto y admiro”, declaró.
Finalmente, la conductora hizo un llamado a la ciudadanía para verificar la veracidad de los materiales antes de compartirlos o emitir juicios, advirtiendo sobre los riesgos de la desinformación generada por la IA.