Apio Quijano exige a Pedro Sola y Pati Chapoy visitar refugios para conocer el maltrato animal

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El cantante Apio Quijano pidió a los conductores de Ventaneando, Pedro Sola y Pati Chapoy, que acudan a fundaciones protectoras de animales para vivenciar la crueldad que sufren las mascotas en México, tras los polémicos comentarios de Sola sobre envenenar perros.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/07/2026 03:30 PM.
En Espectáculos y editada el 13/07/2026 03:06 PM.