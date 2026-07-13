Apio Quijano exige a Pedro Sola y Pati Chapoy visitar refugios para conocer el maltrato animal

El exintegrante de Kabah, Apio Quijano, reiteró su compromiso con la defensa de los animales y exigió que el conductor de Ventaneando, Pedro Sola, y su directora, Pati Chapoy, conozcan de cerca la realidad del maltrato animal en el país.
Quijano manifestó ante los medios que “siempre voy a levantar la voz cuando sea un tema que sé, que conozco y que puedo hablar de él libremente”. Señaló que la violencia contra mascotas es inaceptable y que quienes tienen micrófono ante millones de personas deben asumir una responsabilidad ética.
Como medida concreta, el cantante propuso que Sola y Chapoy visiten refugios y organizaciones de rescate animal para observar “la agresión y la violencia hacia los animales, de la forma en la que sufren”. Según Quijano, solo una experiencia directa les permitirá opinar con fundamento.
La controversia se originó cuando, en una transmisión de Ventaneando, Sola dijo que “no tolera a los perros en la tienda, en el súper, en el restaurante” y añadió que le dan “ganas de aventar un trozo de carne envenenada”. Chapoy, en tono de burla, respondió que “dan ganas de darle una tarjeta de un psiquiatra”. La declaración provocó la indignación de colectivos animalistas y de la audiencia.
Tras la ola de críticas, Sola emitió una disculpa en redes, admitiendo “una falta de empatía” y prometiendo educarse sobre el tema. Chapoy, por su parte, no ofreció una disculpa directa, limitándose a expresar que “entiende a las personas, pero también a quienes no tienen nada que ver con los caninos”.
El propietario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, reaccionó en X el 8 de julio calificando los dichos de Sola como “lamentables”, aunque no anunció sanciones ni cursos de sensibilización. Mientras tanto, organizaciones como Peludos Desamparados y Cuenta Conmigo continúan exigiendo medidas concretas, entre ellas sanciones formales y capacitación en derechos animales.
Quijano cerró su postura con una reflexión sobre la responsabilidad pública: “Creo que sería importante que existan consecuencias, como todos tenemos consecuencias cuando hacemos ciertos actos que no están bien”.