Ashlyn Castro: la influencer que conquistó a Bellingham y gana fama en el Mundial 2026

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Ashlyn Castro, de 28 años, es una modelo e influencer nacida en California que mantiene una relación sentimental con el futbolista inglés Jude Bellingham. Con más de 700 mil seguidores en Instagram y 300 mil en TikTok, ha participado en campañas de marcas internacionales y en el videoclip de DJ Khaled. Su vínculo con Bellingham se hizo público durante el Mundial 2026, donde la acompañó en varios partidos de la Selección de Inglaterra.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/07/2026 08:30 AM.
En Espectáculos y editada el 13/07/2026 08:38 AM.