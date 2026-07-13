Ashlyn Castro: la influencer que conquistó a Bellingham y gana fama en el Mundial 2026

Ashlyn Castro, nacida el 17 de diciembre de 1997 en Los Ángeles, California, es una modelo e influencer estadounidense de 28 años que ha ganado notoriedad al lado del futbolista inglés Jude Bellingham, delantero del Real Madrid y de la Selección de Inglaterra.
Con una presencia digital de más de 700 mil seguidores en Instagram y cerca de 300 mil suscriptores en TikTok, Castro ha construido su carrera alrededor de contenido de bienestar físico, viajes y moda, lo que la ha convertido en una creadora buscada por marcas dirigidas al público joven, entre ellas Kylie Cosmetics, Clarins y PrettyLittleThing.
Además de su faceta como influencer, la modelo participó en el videoclip oficial de “Popstar” de DJ Khaled en 2021 y fundó The Four Models, una agencia de representación de talentos cuyo objetivo es empoderar a nuevos talentos y gestionar directamente la industria textil.
Los indicios de su relación con Bellingham surgieron a mediados de 2024 mediante interacciones en Instagram. En julio de 2024, tras la Eurocopa, Bellingham viajó a Los Ángeles y, con la mediación de amigos comunes del deporte y el entretenimiento, comenzaron a salir en persona. Durante el primer año mantuvieron un perfil bajo, pero la presencia de la prensa los llevó a aparecer juntos en partidos y eventos.
Durante el Mundial de Fútbol 2026, Ashlyn Castro fue vista felicitando a Bellingham al concluir el partido de Inglaterra contra Croacia, y se le capturó en palcos familiares junto a los suegros del futbolista, Denise y Mark Bellingham. Desde entonces, la pareja ha dejado de ocultar su relación, aunque nunca la han oficializado formalmente.
Rumores han vinculado a Castro con otras celebridades del deporte y el entretenimiento, como Michael B. Jordan, LaMelo Ball y Terance Mann, pero ninguno de los involucrados ha confirmado dichas especulaciones.