Bárbara de Regil ingiere cloro por accidente y termina en urgencias; está fuera de peligro

La actriz mexicana Bárbara de Regil está estable y bajo observación médica después de haber ingerido cloro por accidente en su domicilio. Según su publicación en Instagram, acudió de inmediato al servicio de urgencias, donde los profesionales le realizaron una evaluación y le administraron el tratamiento necesario para evitar daños mayores.
El médico que la atendió confirmó que, aunque la ingestión de cloro puede ser peligrosa, la rápida intervención evitó complicaciones graves. La actriz se encuentra en buen estado general, sin síntomas de intoxicación severa, y continuará bajo observación durante las próximas 24 horas para descartar cualquier efecto tardío.
De Regil explicó que confundió una botella de cloro con una de agua que pertenecía a su esposo y, sin percatarse, la bebió. Tras el incidente, la actriz compartió un mensaje en sus redes sociales agradeciendo los mensajes de apoyo y recordando la importancia de etiquetar correctamente los productos químicos en el hogar.
Los seguidores reaccionaron con preocupación y numerosos comentarios, pero la actriz mantuvo la calma y utilizó el suceso para concienciar sobre la seguridad doméstica. "El cloro siempre debe ir en un frasco que diga CLORO", señaló la actriz, citando las indicaciones de la doctora que la atendió.
Las autoridades sanitarias recomiendan, en caso de ingestión accidental de cloro, acudir de inmediato a un centro médico, no inducir el vómito y, si es posible, enjuagar la boca con agua. El tratamiento suele incluir la administración de soluciones salinas y, en casos más graves, terapia de soporte respiratorio.
Por el momento, Bárbara de Regil continúa con sus actividades profesionales y personales, y ha anunciado que pronto retomará sus proyectos en televisión y cine.