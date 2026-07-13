Bárbara de Regil ingiere cloro por accidente y termina en urgencias; está fuera de peligro

...

La actriz informó que, tras ingerir cloro por error, recibió atención médica inmediata y se encuentra estable, sin complicaciones graves. El médico recomendó precauciones y la actriz agradeció el apoyo de sus seguidores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/07/2026 08:05 AM.
En Espectáculos y editada el 13/07/2026 08:29 AM.