Cynthia Klitbo se suma a La Casa de los Famosos 4 y promete polémica en el reality

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La actriz veterana Cynthia Klitbo, conocida por sus icónicos papeles de villana, es la sexta participante confirmada para La Casa de los Famosos 4, sumándose a un elenco que ya incluye a Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón y Moisés Peñaloza.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/07/2026 08:29 AM.
En Espectáculos y editada el 13/07/2026 08:34 AM.