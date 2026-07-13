Cynthia Klitbo se suma a La Casa de los Famosos 4 y promete polémica en el reality

La producción de La Casa de los Famosos México anunció este domingo la incorporación de Cynthia Klitbo al elenco de la cuarta temporada, convirtiéndola en la sexta celebridad confirmada para el reality. La noticia se dio a conocer tras la confirmación previa de Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón y Moisés Peñaloza.
Clara y oficialmente, la actriz, nacida el 11 de marzo de 1967 en Fresnillo, Zacatecas, y con más de tres décadas de trayectoria en la televisión, se suma al programa con la expectativa de generar polémica y dinamismo, atributos que ha cultivado a lo largo de su carrera.
La producción continuará revelando el resto del elenco en los próximos días, mientras se acerca la fecha de estreno del programa.