Exdirectora de casting de James Bond rechaza un 007 mujer o negro y desata polémica

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Debbie McWilliams, quien seleccionó a los protagonistas de las últimas 14 películas de James Bond, afirmó que el icónico espía debe permanecer masculino y blanco. Sus declaraciones, realizadas en el Festival de Cine de Karlovy Vary, se producen mientras Amazon MGM Studios y el director Denis Villeneuve buscan al sucesor de Daniel Craig.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/07/2026 04:07 PM.
En Espectáculos y editada el 13/07/2026 03:37 PM.