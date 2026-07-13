Exdirectora de casting de James Bond rechaza un 007 mujer o negro y desata polémica

Debbie McWilliams, exdirectora de casting responsable de los últimos catorce intérpretes de James Bond, sostuvo que el personaje debe seguir siendo un hombre blanco. En una entrevista en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, moderada por Variety, la profesional descartó la posibilidad de que el próximo 007 sea una mujer o un actor negro, argumentando que “Ian Fleming escribió un personaje y ese es el personaje que debe mantenerse”.
McWilliams concluyó su carrera como directora de casting antes de que Amazon MGM Studios asumiera el control creativo de la franquicia en 2025. Actualmente, la tarea de encontrar al nuevo Bond recae en la productora Nina Gold y el director Denis Villeneuve, quien encabezará la próxima entrega.
Durante la entrevista, la exdirectora explicó los criterios que utilizó para seleccionar a los anteriores agentes: presencia, capacidad de transmitir amenaza y la “licencia para matar” propia del personaje. Comentó que Pierce Brosnan aportó elegancia y sofisticación, mientras que Daniel Craig introdujo una mayor dureza física.
McWilliams admitió que no existe una fórmula única para elegir al próximo Bond; la decisión dependerá de las necesidades de cada producción y de la visión del director y los productores. Señaló que el proceso de selección está “a punto de cambiar drásticamente”, sin ofrecer detalles concretos.
Sus declaraciones coinciden con opiniones previas de otros miembros de la franquicia. En 2015, Pierce Brosnan también consideró probable que el siguiente Bond fuera un hombre blanco, aunque reconoció la existencia de actores negros capacitados. Por su parte, Idris Elba, mencionado durante años como posible candidato, descartó recientemente la idea, argumentando que la aceptación del público varía según los mercados.
El proceso oficial de búsqueda comenzó en mayo, cinco años después del estreno de No Time to Die. Tras la pausa provocada por el cambio de control creativo, Deadline informó a finales de junio que Villeneuve ya había notificado a los actores que avanzaron a una nueva fase de pruebas. Entre los nombres que circulan en los medios están Callum Turner, Aaron Taylor‑Johnson, Theo James, Harris Dickinson y Jacob Elordi, aunque el estudio no ha confirmado candidatos.