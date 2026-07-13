Muere Marie Claire González: investigan causas y conmociona su último mensaje en redes

La empresaria, escritora, excongresista e influencer panameña Marie Claire González falleció este domingo, según confirmaron fuentes oficiales y medios locales. Las autoridades de Panamá investigan la causa de su muerte, que hasta el momento se orienta hacia un presunto suicidio, aunque el informe forense definitivo aún no ha sido divulgado.
González era una de las figuras más influyentes en temas de innovación, liderazgo y emprendimiento femenino en Centroamérica. Su trayectoria le valió ser incluida por Forbes en la lista de las mujeres más influyentes de la región, reconocimiento que consolidó su presencia en el ecosistema empresarial tanto a nivel nacional como internacional.
Durante su carrera impulsó proyectos de emprendimiento digital y participó en iniciativas de impacto social, además de desempeñarse como conferencista y autora de varios libros sobre desarrollo profesional y liderazgo femenino. Su presencia constante en redes sociales le permitió compartir contenido de valor para miles de seguidores, quienes la consideraban una voz referente en el ámbito empresarial.
Horas antes de su fallecimiento, González publicó en sus redes un mensaje en el que hablaba abiertamente sobre los problemas de salud mental que enfrentaba y la violencia psicológica que, según su testimonio, había sufrido en una relación sentimental. Tras su muerte, se difundió un mensaje de despedida dirigido a sus dos hijos, en el que describía el difícil momento emocional que atravesaba.
El anuncio de su muerte provocó una oleada de condolencias y homenajes en redes sociales, donde usuarios y colegas recordaron su legado y exigieron que las autoridades esclarezcan los hechos. Hasta la fecha, no se ha publicado la edad de la fallecida ni el informe forense definitivo, por lo que la investigación continúa en curso.