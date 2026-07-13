Muere Marie Claire González: investigan causas y conmociona su último mensaje en redes

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La reconocida empresaria, escritora, excongresista e influencer panameña Marie Claire González murió este domingo. Las autoridades investigan un presunto suicidio tras la publicación de un mensaje sobre violencia psicológica y problemas de salud mental. Su fallecimiento ha generado una amplia reacción en redes y medios de comunicación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/07/2026 08:05 AM.
En Espectáculos y editada el 13/07/2026 08:24 AM.