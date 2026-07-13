Muere Sam Neill, estrella de Jurassic Park, a los 78 años; familia confirma su fallecimiento

Sídney, Australia – 13 de julio de 2026. La familia del actor Sam Neill confirmó su fallecimiento en una publicación en redes sociales la noche del domingo, indicando que la muerte fue repentina e inesperada y solicitando respeto a su intimidad mientras atraviesan el duelo.
Neill, conocido mundialmente por su papel del paleontólogo Dr. Alan Grant en la franquicia Jurassic Park y por interpretar a Chester Campbell en la serie Peaky Blinders, tenía 78 años y falleció rodeado de sus seres queridos, según el comunicado familiar.
Su carrera internacional despegó con Sleeping Dogs (1977), la primera película neozelandesa en estrenarse en EE. UU., y se consolidó con My Brilliant Career (1979). En la década de 1990 alcanzó la fama global con The Piano (1993) y, ese mismo año, con Jurassic Park, donde interpretó al Dr. Grant, papel que originalmente había sido ofrecido a Harrison Ford.
Durante más de cinco décadas acumuló más de 150 créditos, entre los que destacan Dead Calm, The Jungle Book, Event Horizon, Bicentennial Man, The Dish y Peter Rabbit. En televisión participó en Peaky Blinders, The Twelve, The Tudors y realizó cameos en Thor: Ragnarok y Thor: Love and Thunder. Fue nominado al Globo de Oro por su interpretación de Sidney Reilly en Reilly, Ace of Spies (1983).
Residente de la granja y bodega “Two Paddocks” en Central Otago, describió su vida rural como “ridículamente demandante”. Le sobreviven sus cuatro hijos –Andrew, Tim, Elena y Maiko– y seis nietos.
La familia ha solicitado privacidad mientras afronta la pérdida de uno de los actores más emblemáticos de la cinematografía contemporánea.