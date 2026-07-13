Muere Sam Neill, estrella de Jurassic Park, a los 78 años; familia confirma su fallecimiento

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El actor neozelandés Sam Neill murió el 13 de julio de 2026 en Sídney, Australia, a los 78 años. La familia informó que su fallecimiento fue repentino e inesperado, y pidió privacidad durante el duelo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/07/2026 08:34 AM.
En Espectáculos y editada el 13/07/2026 08:49 AM.