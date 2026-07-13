Polémica: acusan a Felicia Mercado de pedir extensiones gratis a cambio de promoción en redes

Una publicación de la extensionista profesional Betzy Cherry en Instagram ha puesto en el foco de la opinión pública a la actriz y modelo Felicia Mercado, quien supuestamente habría ofrecido sus servicios de extensiones de cabello a cambio de difusión en sus plataformas digitales.
En los audios difundidos por Cherry, la estilista asegura que el equipo de la intérprete la contactó para corregir un trabajo previo de extensiones que no cumplía con las expectativas de la celebridad. Durante la conversación, le habría planteado realizar el nuevo procedimiento como parte de una colaboración publicitaria, ofreciendo menciones y promoción en las redes sociales de Felicia Mercado como forma de pago.
Cherry explicó que rechazó la propuesta porque, según ella, el costo de las extensiones de cabello natural y la mano de obra especializada supera ampliamente el valor de la exposición en redes sociales. “El material es de alta calidad y el proceso requiere varias horas de trabajo; la difusión no compensa el valor económico del servicio”, señaló la profesional.
Los audios se viralizaron rápidamente en Facebook, Instagram y TikTok, donde los usuarios se dividieron entre quienes apoyan la postura de la estilista y exigen una remuneración justa por trabajos especializados, y quienes consideran que las colaboraciones entre celebridades y pequeños negocios son habituales siempre que ambas partes acepten los términos.
Hasta el momento, Felicia Mercado no ha emitido ningún comunicado oficial ni ha respondido a las acusaciones de la extensionista. La actriz, nacida el 17 de diciembre de 1959 en Tijuana, Baja California, es conocida por su trayectoria en telenovelas como Rosa Salvaje, Lazos de amor y Cañaveral de pasiones, así como por su participación reciente en programas de televisión y realities.
La controversia representa el último episodio de la vida pública de la artista, que sigue activa en el medio del espectáculo, pero que hasta ahora ha mantenido silencio frente a los señalamientos de la creadora de contenido.