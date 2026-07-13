Polémica: acusan a Felicia Mercado de pedir extensiones gratis a cambio de promoción en redes

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Una estilista reveló que el equipo de la actriz habría propuesto un intercambio de servicios de extensiones capilares por menciones en redes sociales, generando debate sobre la remuneración del trabajo especializado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/07/2026 08:04 AM.
En Espectáculos y editada el 13/07/2026 08:15 AM.