Final de Miss Universo México 2026 será en Los Cabos; 32 candidatas competirán por la corona

El reinado de Fátima Bosch, actual Miss Universo 2025, está a punto de concluir y México se prepara para elegir a su nueva representante en Miss Universo 2026. La organizadora del concurso confirmó que la gran final se llevará a cabo el sábado 29 de agosto en la ciudad turística de Los Cabos, Baja California Sur.
Hasta el momento no se ha revelado el recinto exacto donde se realizará el evento, pero se espera que sea en uno de los hoteles o centros de convenciones de la zona que cuenten con la infraestructura necesaria para albergar a los asistentes, jurado y medios de comunicación.
En cuanto a la difusión, la producción del certamen está evaluando la opción de transmitir la fase final en vivo y en directo a través de Imagen Televisión, lo que permitiría a la audiencia nacional seguir cada paso del concurso desde sus hogares.
Se espera que la final de Miss Universo México 2026 sea un evento de gran magnitud, con la presencia de personalidades del mundo del espectáculo, la moda y la alta sociedad, consolidando a Los Cabos como la sede elegida para este importante acontecimiento.