Final de Miss Universo México 2026 será en Los Cabos; 32 candidatas competirán por la corona

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El certamen de belleza culminará el sábado 29 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur, con la posible transmisión en vivo por Imagen Televisión y la participación de 32 candidatas de todo el país.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/07/2026 01:29 PM.
En Espectáculos y editada el 13/07/2026 12:17 PM.