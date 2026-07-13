Gigi Hadid exhibe su viaje con Bradley Cooper en París y aviva rumores de romance en redes

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La modelo Gigi Hadid publicó en Instagram un carrusel de fotos de sus vacaciones en París, donde aparecen momentos íntimos con el actor Bradley Cooper. Entre las imágenes destacan una selfie en un ascensor, una toma en el Pont des Arts y una visita al Louvre, además de referencias a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/07/2026 08:30 AM.
En Espectáculos y editada el 13/07/2026 08:40 AM.