Gigi Hadid exhibe su viaje con Bradley Cooper en París y aviva rumores de romance en redes

Gigi Hadid compartió este viernes en su cuenta de Instagram un carrusel titulado “joy+jetlag”, que revela varios instantes de su reciente escapada a la capital francesa junto a Bradley Cooper. La publicación incluye una selfie frente a un espejo dentro de lo que parece ser un ascensor, donde la modelo luce una sudadera y gorra, mientras Cooper aparece de espaldas con una mochila.
Otra fotografía muestra al actor iluminado por el sol en el Pont des Arts, con el río Sena de fondo, ofreciendo una vista poco frecuente de la pareja en un entorno público. El carrusel también contiene imágenes de lugares turísticos parisinos y una foto de la escultura “Psique reanimada por el beso del amor” del Museo del Louvre.
En la misma publicación, Hadid mostró el vestido rosa con detalles brillantes que utilizó en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce (3 de julio, Madison Square Garden, Nueva York), evento al que asistió acompañada por Cooper antes de su viaje a París.
La relación entre Gigi, de 31 años, y Bradley, de 51, se confirmó en 2023 tras ser vistos en una cena en Nueva York. Desde entonces han aparecido ocasionalmente en público, como en la entrevista con Vogue (marzo 2025) y la gala del Met (2025), aunque evitan las alfombras rojas conjuntas.
Antes de Cooper, Hadid mantuvo una relación con el cantante Zayn Malik, con quien tiene una hija, Khai, de cinco años. Por su parte, Cooper es padre de Lea, de nueve años, fruto de su relación anterior con la modelo Irina Shayk.