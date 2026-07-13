Juan Osorio revela con quién no volvería a trabajar y lanza crítica a Pablo Montero

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El productor de televisión Juan Osorio rompió el silencio y declaró que nunca más colaborará con el cantante y actor Pablo Montero, a quien calificó de irresponsable por abandonar un proyecto televisivo. También mencionó a una actriz retirada que le causó problemas en el set.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/07/2026 03:04 PM.
En Espectáculos y editada el 13/07/2026 01:01 PM.