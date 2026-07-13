Juan Osorio revela con quién no volvería a trabajar y lanza crítica a Pablo Montero

En una entrevista concedida a Paul Stanley para el programa de ExaFM, el reconocido productor de telenovelas Juan Osorio rompió el silencio sobre dos figuras del espectáculo con las que no volvería a trabajar bajo ninguna circunstancia. El primero de los nombres fue el cantante y actor Pablo Montero.
Osorio describió la conducta de Montero como “totalmente irresponsable” y “fuera de lugar” al abandonar un compromiso laboral por motivos personales, a pesar de que el productor había luchado para que el artista obtuviera el papel protagónico de la telenovela. El productor manifestó su profunda decepción y aseguró que la experiencia le dejó “totalmente lastimado”.
El segundo nombre mencionado fue el de una actriz ya retirada del medio, a quien Osorio acusó de haberle causado “desagradables momentos” y de haber tomado decisiones que perjudicaron la producción. Según el productor, la actriz se encuentra fuera del país y alejada de la farándula desde hace varios años.
Las declaraciones de Osorio no sorprendieron al público respecto a Montero, pero sí generaron curiosidad sobre la identidad de la actriz, conocida por su belleza y trayectoria en diversos proyectos televisivos.
Este episodio se suma a la serie de controversias que rodean a los protagonistas de la industria del entretenimiento en México, donde los conflictos laborales a menudo se hacen públicos a través de entrevistas y redes sociales.