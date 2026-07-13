Madonna hace historia: logra su décimo No.1 con Confessions II y empata a The Beatles

Madonna, la icónica artista de 67 años, debutó en la cima del Billboard 200 con su último trabajo, Confessions II, logrando su décimo álbum número uno en la historia de la lista. En su primera semana en Estados Unidos, el disco registró 134 000 unidades vendidas, cifra que la sitúa, junto a The Beatles, entre los pocos artistas que han conseguido diez encabezados en el Billboard 200 y en la lista oficial de álbumes del Reino Unido.
El nuevo álbum retoma la exitosa fórmula de Confessions on a Dance Floor (2005) y combina temas personales que abordan la pérdida, la recuperación emocional y momentos clave de la carrera de la cantante. Entre las canciones destacan “Fragile”, homenaje a su hermano Christopher fallecido en 2024; “The Test”, colaboración con su hija Lola León; y “Danceteria”, que rinde tributo a los primeros colaboradores de Madonna.
Para promocionar Confessions II, la artista realizó una serie de apariciones sorpresa, entre ellas en el Club Confessions del Knockdown Center en Brooklyn, y presentaciones en West Hollywood, París y Londres. También sorprendió a sus seguidores con una actuación improvisada en Times Square y con un cortometraje presentado en el Festival de Tribeca, inspirado por su representante Guy Oseary.
En una entrevista en The Graham Norton Show, Madonna explicó que muchas de sus ideas surgen de forma espontánea, sin forzar el proceso creativo: “Es como si me poseyeran las ideas. Llegan cuando no me esfuerzo demasiado”. Añadió que la canción “One Step Away” nació de una conexión íntima con la música.
Además de la música, la estrella compartió un mensaje de apertura a nuevas experiencias y de conexión humana más allá de la tecnología, invitando a sus seguidores a observar el entorno y a establecer relaciones personales auténticas.