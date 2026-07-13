Madonna hace historia: logra su décimo No.1 con Confessions II y empata a The Beatles

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La cantante de 67 años, Madonna, encabeza la lista Billboard 200 con su nuevo álbum “Confessions II”, vendiendo más de 134 mil unidades en su primera semana y convirtiéndose en la única artista, junto a The Beatles, en alcanzar diez discos número uno tanto en EE. UU. como en el Reino Unido.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/07/2026 08:04 AM.
En Espectáculos y editada el 13/07/2026 08:21 AM.