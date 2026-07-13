Camila queda fuera de MasterChef México 2026 tras fallar el pato y se despide con humor

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El domingo 12 de julio de 2026, Camila fue la décima concursante en abandonar MasterChef México tras una sobrecocción de su platillo de pato, según lo dictaminado por los chefs jurados Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/07/2026 08:34 AM.
En Espectáculos y editada el 13/07/2026 08:58 AM.