Camila queda fuera de MasterChef México 2026 tras fallar el pato y se despide con humor

En la noche del 12 de julio, la octava edición de MasterChef México 2026 volvió a poner a prueba a sus participantes bajo la exigente mirada de los chefs jurados Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena. La dinámica, clara desde el inicio, exigía a los cocineros demostrar técnica, sazón y criterio culinario para conquistar el paladar del jurado.
Los tres chefs evaluaron cada preparación con precisión, analizando técnica, presentación y sabor. En esa ronda, la concursante Camila presentó un platillo de pato que, pese a su buena presentación, sufrió una falla determinante: la carne quedó sobrecocida. Esa equivocación bastó para que los jurados dictaminaran su salida, convirtiéndola en la décima eliminada del programa.
Tras el veredicto, Camila se dirigió a los conductores del foro, expresando que su salida no la entristece porque tiene pendiente un domingo de barbacoa con Miguel, a quien extrañaba. “Ya me voy a ver a mi— ayer de mi domingo de barbacoa con Miguel”, comentó entre risas, añadiendo que incluso había soñado con él durante su estancia en la competencia.
Los conductores reconocieron su aporte al programa, describiéndola como una “niña con una luz enorme” y “un aura hermosa”. Camila agradeció al público y lanzó una reflexión sobre las oportunidades: “Las oportunidades son como el metro… si no te metes, se te va el tren”.
Con su salida, el grupo de participantes que aún compite por el título se reduce a 15 cocineros, y la presión dentro de la cocina solo aumentará en la recta final del reality.