Pedro Sola, devastado por polémica: críticas por comentario sobre perros lo afectan emocionalmente

Pedro Sola, conductor de "Ventaneando" y figura mediática de TV Azteca, se encuentra devastado emocionalmente tras la controversia generada por un comentario sobre envenenar perros. La periodista Flor Rubio, en una transmisión en su canal de YouTube, describió el intenso sufrimiento del presentador, quien ha recibido una avalancha de críticas de usuarios de redes sociales, organizaciones defensoras de los animales y personalidades públicas.
El episodio se originó durante una emisión de "Ventaneando", cuando Sola expresó su molestia por la presencia de perros en establecimientos públicos y, en tono coloquial, dijo que le daban "ganas de aventar un trozo de carne envenenada". La frase, rápidamente viralizada, fue interpretada como una incitación al maltrato animal.
Ante la reacción inmediata, el conductor aclaró que se trataba de un "decir" sin intención real y, al día siguiente, ofreció una disculpa pública en el programa, asegurando que nunca promovería la violencia contra los animales. Sin embargo, la polémica no disminuyó; la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México condenó cualquier expresión que normalice la violencia animal, y figuras como Ricardo Salinas Pliego y el periodista Pepillo Origel se pronunciaron al respecto.
Según Flor Rubio, Sola esperaba una etapa más tranquila en su vida, pero la magnitud del caso lo ha dejado "profundamente triste". Personas cercanas al conductor le han contado que los últimos días han sido especialmente duros, con una presión constante en redes y medios que ha afectado su bienestar emocional.
La controversia sigue activa, alimentada por reacciones de activistas, usuarios y colegas, mientras el presentador intenta sobrellevar una de las polémicas más fuertes de su carrera.