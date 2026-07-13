Pedro Sola, devastado por polémica: críticas por comentario sobre perros lo afectan emocionalmente

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El conductor de Ventaneando, Pedro Sola, vive un momento de profunda tristeza y presión mediática después de que su frase sobre “envenenar” perros generara una ola de críticas de la sociedad civil, autoridades y colegas, pese a su disculpa pública.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/07/2026 01:30 PM.
En Espectáculos y editada el 13/07/2026 11:51 AM.