Pepe Aguilar desata polémica al apoyar a Francia y desear la eliminación de Argentina

Pepe Aguilar, cantante de música regional mexicana, volvió a ser tendencia en redes sociales, pero no por su música. Durante una entrevista para un pódcast, el artista manifestó que su favorito para ganar el Mundial 2026 era Francia y que, de paso, deseaba que la Selección Argentina quedara eliminada del torneo.
El intérprete intentó contextualizar su comentario diciendo que “no tiene nada contra el pueblo argentino, su cultura o su gente”, y que su postura se limitaba al ámbito deportivo. Sin embargo, la frase que más resonó fue: “Preferiría ver a Francia levantar la Copa, aunque eso signifique que Argentina no llegue a la final”, la cual rápidamente se viralizó.
“Se llama envidia”, escribió un usuario, mientras otro señaló: “El deporte genera pasiones, pero no se trata de desear la eliminación de un país”.
Hasta el momento, ni su hija Ángela Aguilar, ni su yerno Christian Nodal han emitido declaraciones al respecto.
El Mundial 2026, que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México, ha generado gran expectativa en la región. Argentina, actual campeona del mundo, llega como una de las favoritas, mientras que Francia también es considerada una potencia. La declaración de Pepe Aguilar se inserta en un clima de alta competitividad y pasión futbolística que, según expertos, puede traducirse en comentarios polémicos cuando figuras públicas se pronuncian sobre el tema.
En conclusión, la intervención del cantante ha puesto de relieve la delgada línea entre la libertad de expresión deportiva y el respeto hacia otras naciones, recordando que las palabras de figuras públicas son analizadas bajo una lupa mediática cada vez más exigente.