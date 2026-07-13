Pepe Aguilar desata polémica al apoyar a Francia y desear la eliminación de Argentina

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El cantante mexicano Pepe Aguilar expresó en un pódcast que prefiere que Francia levante la Copa y que Argentina quede fuera del Mundial 2026. Sus palabras, calificadas como una opinión deportiva, desataron una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios lo acusaron de falta de respeto y de alimentar la rivalidad futbolística.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/07/2026 05:10 PM.
En Espectáculos y editada el 13/07/2026 03:51 PM.