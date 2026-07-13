Raúl Osorio revienta a Pedro Sola por dichos sobre perros y duda de su disculpa pública

...

El ex conductor de VLA, Raúl Osorio, publicó un video con sus mascotas cuestionando la sinceridad de la disculpa de Pedro Sola por sus comentarios sobre envenenar perros. La polémica, que surgió tras las declaraciones de Sola en Ventaneando, ha generado reacciones de internautas, políticos y la Procuraduría Ambiental de la CDMX.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/07/2026 08:32 AM.
En Espectáculos y editada el 13/07/2026 08:57 AM.