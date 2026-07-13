Raúl Osorio revienta a Pedro Sola por dichos sobre perros y duda de su disculpa pública

Raúl Osorio, ex conductor del programa Venga la Alegría, difundió en sus redes sociales un video en el que, rodeado de sus perros, dirige un mensaje a Pedro Sola, conductor de Ventaneando. Osorio no solo reprocha las palabras del 7 de julio, en las que Sola dijo que no tolera ver perros en espacios públicos y expresó deseos de “aventar un trozo de carne envenenada”, sino que pone en tela de juicio la autenticidad de la disculpa que el presentador leyó al aire el 8 de julio.
«No me gusta hacer leña del árbol caído, pero creo que es importante sacar los sentimientos que tengo, no de lo que dijo, sino de las excusas o disculpas que pediste, Pedro, y de las cuales no las sentí sinceras», declaró Osorio. El ex conductor, que trabajó junto a Sola, añadió que la postura del colega se percibe “a leguas” como una falta de empatía hacia los dueños de mascotas.
Con sus perros al lado, Osorio concluyó: «Te invito a que seas un poco más sincero y que esas disculpas que diste sean honestas, de tu corazón, si lo sientes. Y si no, tómate un descanso de la televisión. No es necesario que salgas a fingir algo que no sientes».
El comentario de Sola, que incluyó frases como “me dan ganas de darles un balazo a los dueños” que acompañó a risas y aplausos de la conductora Pati Chapoy, provocó una ola de críticas en X, Instagram y TikTok. Internautas exigieron su despido y la conductora Mónica Castañeda intentó frenar la polémica al señalar que “envenenarlos jamás”.
Dos días después, Sola leyó una disculpa en Ventaneando, admitiendo “una falta de empatía” y prometiendo “educarse más sobre este tema”. Sin embargo, la diputada de Morena Margarita Corro Mendoza consideró insuficiente la disculpa pública y solicitó la aplicación del artículo 208 del Código Penal contra Sola y TV Azteca por incitación al maltrato animal.
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México emitió un posicionamiento calificando las expresiones de Sola como “inaceptables” y advirtió que podrían normalizar la violencia contra los animales. La PAOT señaló que las denuncias por maltrato animal en la capital aumentaron de 1,868 en 2019 a 3,868 en 2025.
La controversia sigue abierta, con la sociedad civil y autoridades demandando respuestas más contundentes que una simple disculpa televisiva.