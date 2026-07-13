Pedro Sola vuelve a la polémica: se viraliza clip de Creativo tras controversias recientes

Un clip del podcast Creativo, conducido por Roberto Martínez, ha explotado en redes sociales tras ser compartido en TikTok y Twitter. En el fragmento, Pedro Sola, presentador de Ventaneando, le dice a Martínez: “Me da mucho gusto haberte conocido… tienes una cara hermosa. Eso me da cierta alegría y confianza”. El elogio, sin pausa, se extiende a una descripción de su atractivo físico, generando revuelo entre los internautas que ya siguen de cerca el historial del conductor.
El video, que ya acumula cientos de reproducciones, llega en medio de la crisis que Sola desató a principios de julio tras declarar que los perros en espacios públicos le provocan el impulso de “aventar un trozo de carne envenenada” y que los dueños de mascotas le dan “ganas de darles un balazo”. La polémica fue respaldada en vivo por Pati Chapoy, quien comentó: “Tiene razón, tiene razón”. Dos días después, Sola emitió una disculpa pública, asegurando que no había sido consciente de la gravedad de sus palabras y que jamás había dañado a una mascota.
El nuevo clip vuelve a poner en el foco la conducta de Sola fuera de cámara. Tras el elogio, Martínez agradece la charla y menciona que la entrevista duró más de dos horas; Sola responde con un críptico “Bueno, pues ahí tú sabrás si lo partes en dos”. Además, el presentador solicita el número de teléfono de Martínez para “promocionar” la conversación, lo que algunos usuarios interpretan como un intento de contacto personal más allá de lo profesional.
El resurgimiento del video coincide con la publicación de un video del periodista Pável Gaona, quien cuestiona la sinceridad de la disculpa de Sola. Gaona relata incidentes de 2017 y 2022 en los que el conductor habría realizado insinuaciones sexuales y propuesto encuentros en su casa y cama, lo que llevó al periodista a cancelar una entrevista y a descartar futuras colaboraciones.
En la actualidad, la audiencia sigue dividida: mientras algunos defienden a Sola argumentando que sus comentarios fueron sacados de contexto, otros exigen una respuesta más contundente y una revisión de su conducta tanto dentro como fuera del set. La viralización del clip del podcast ha reavivado el debate sobre el acoso, el maltrato animal y la responsabilidad de los medios en la difusión de conductas inapropiadas.