Pedro Sola vuelve a la polémica: se viraliza clip de Creativo tras controversias recientes

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Un fragmento del podcast Creativo, donde Pedro Sola elogia la apariencia de Roberto Martínez, se vuelve viral en TikTok y Twitter, reavivando la controversia sobre los comentarios del conductor de Ventaneando acerca del maltrato animal y supuestos abusos de poder.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/07/2026 11:36 AM.
En Espectáculos y editada el 13/07/2026 09:55 AM.