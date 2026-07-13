Yahir suena para La Casa de los Famosos México 4 y podría volver a reality tras 20 años

Yahir Othón Parra, conocido simplemente como Yahir, vuelve a ser noticia en el mundo del espectáculo mexicano. El cantante de 47 años, quien se dio a conocer en 2002 como concursante de la primera generación de La Academia, está siendo considerado para formar parte de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, el reality de TelevisaUnivisión que ha captado la atención del público en los últimos años.
Tras el programa, lanzó éxitos como “Alucinado”, “La Locura”, “Fue ella, fui yo” y “No te apartes de mí”. Además, incursionó en la actuación, participando en telenovelas como Enamórate y Mi marido tiene familia, y en obras de teatro de gran relevancia, entre ellas Hoy no me puedo levantar y Jesucristo Súper Estrella.
El cantante cuenta con una amplia base de seguidores en redes sociales, donde comparte su música, proyectos y momentos familiares, lo que podría traducirse en un impulso de audiencia para el reality.
Si Yahir confirma su participación, la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México tendría un rostro familiar para los fanáticos de la música pop y la televisión mexicana, reforzando la tendencia de los reality de reunir a figuras icónicas de distintas generaciones.