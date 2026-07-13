Yahir suena para La Casa de los Famosos México 4 y podría volver a reality tras 20 años

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El cantante y actor sonorense Yahir, uno de los participantes más exitosos de la primera generación de La Academia, está cotizado para integrar la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, su primera aparición en reality tras más de 20 años.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/07/2026 12:52 PM.
En Espectáculos y editada el 13/07/2026 11:55 AM.