Tras años de dietas fallidas, Anabel Ferreira descubre la causa de su aumento de peso

En un video publicado en TikTok, Anabel Ferreira informó a sus seguidores que, después de años de dietas infructuosas, un bariatra le solicitó una serie de estudios que revelaron dos trastornos metabólicos: hipotiroidismo y resistencia a la insulina. Con el diagnóstico correcto, la actriz inició un tratamiento farmacológico y un plan de alimentación que le permitió perder 16 kilogramos y recuperar su salud.
El hipotiroidismo, una condición en la que la glándula tiroides produce insuficientes hormonas, ralentiza el metabolismo y dificulta la pérdida de peso. Por su parte, la resistencia a la insulina impide que el organismo utilice adecuadamente la glucosa, favoreciendo el aumento de grasa corporal. Ambos padecimientos, según explicó Ferreira, fueron la causa subyacente de su incremento de peso inexplicable.
Además de los nuevos diagnósticos, Ferreira recordó que lleva casi dos décadas conviviendo con neuralgia atípica del trigémino, una de las enfermedades dolorosas más severas. El dolor crónico la obligó a retirarse de los escenarios durante varios años y a pasar un año completo en una clínica especializada en manejo del dolor.
A pesar de las recaídas y el sobrepeso, la comediante logró reincorporarse gradualmente a la televisión, participando en programas como La casa de las flores y MasterChef Celebrity México. Ahora, con el control de sus trastornos metabólicos, Ferreira se muestra optimista y afirma haber recuperado tanto su figura como su bienestar general.
Ferreira alcanzó la fama a finales de los años 80 con el programa ¡Anabel!, que se emitió de 1988 a 1996 y le valió cinco Premios TVyNovelas como Mejor Actriz de Comedia. Su testimonio refuerza la importancia de un diagnóstico médico preciso para abordar problemas de salud crónicos.