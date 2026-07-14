Tras años de dietas fallidas, Anabel Ferreira descubre la causa de su aumento de peso

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La actriz y comediante mexicana Anabel Ferreira anunció que, tras ser diagnosticada con hipotiroidismo y resistencia a la insulina, logró bajar 16 kilogramos y mejorar su calidad de vida, mientras recuerda su larga lucha contra la neuralgia atípica del trigémino.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/07/2026 10:17 AM.
En Espectáculos y editada el 14/07/2026 12:03 PM.