El elenco de Jurassic Park despide a Sam Neill con un emotivo homenaje musical

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Tras la muerte de Sam Neill a los 78 años, Bryce Dallas Howard compartió en redes un video del elenco original de Jurassic Park (Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum) cantando “Blackbird” de los Beatles, acompañados por un mensaje que recuerda la convivencia del elenco durante la pandemia y destaca la calidez y generosidad del actor neozelandés.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/07/2026 08:56 AM.
En Espectáculos y editada el 14/07/2026 10:17 AM.