El elenco de Jurassic Park despide a Sam Neill con un emotivo homenaje musical

El 14 de julio de 2026, la comunidad cinematográfica rindió tributo a Sam Neill, fallecido el lunes a los 78 años, mediante un video emotivo publicado por Bryce Dallas Howard en sus redes sociales. En la grabación, el trío original de Jurassic Park —Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum— interpreta juntos el clásico de los Beatles “Blackbird”, mientras Goldblum acompaña al piano.
Howard acompañó el video con un mensaje que rememora los cuatro meses y medio que el elenco compartió en un hotel a siete minutos del set de Jurassic World: Dominion durante la pandemia, describiendo a Neill como “exactamente quien esperabas que fuera: gracioso, cálido, terriblemente autodespreciativo, infinitamente amable. Un ser humano hermoso”. Añadió que Neill poseía “una inmensa pasión por la vida”, era “generoso con su vino, sus historias, su tiempo” y lo calificó como “uno de los grandes, en todo el sentido de la palabra”.
Laura Dern, quien interpretó a la paleobotánica Ellie Sattler, expresó en la prensa estadounidense: “Sam fue mi querido amigo de toda la vida… Fue un verdadero y noble caballero, envuelto en mi hombre ideal. Te amaré para siempre, Dr. Alan Grant”. Por su parte, Jeff Goldblum publicó fotos del momento con el mensaje: “La próxima gran aventura comienza. Amor, siempre y para siempre”.
El director Colin Trevorrow, de Jurassic World: Dominion, y Steven Spielberg, creador de la trilogía original, también ofrecieron sus condolencias, resaltando la nobleza, la calma y la colaboración de Neill en los proyectos. Spielberg recordó la deuda de gratitud que le debía a varios directores que lo contrataron antes de su paso por la saga.
Sam Neill había sido diagnosticado en 2022 con linfoma T angioinmunoblástico en estadio 3, pero a principios de 2026 había anunciado estar libre de la enfermedad. Su familia informó que su fallecimiento fue “repentina e inesperada, pero bendecida por el hecho de que Sam permaneció libre de cáncer”.
Con una carrera de más de cinco décadas, Neill dejó un legado que incluye papeles en Possession, The Hunt for Red October, The Piano, series como Peaky Blinders y The Tudors, además del icónico Dr. Alan Grant, que interpretó en Jurassic Park (1993), Jurassic Park III (2001) y Jurassic World: Dominion (2022).