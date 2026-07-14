Conductores de Hoy conmueven con emotivo mensaje a Charly, camarógrafo en delicado estado de salud

En la transmisión matutina del 14 de julio, los conductores de Hoy interrumpieron la sección de espectáculos para rendir un emotivo homenaje a Carlos "Charly", colaborador técnico del programa que atraviesa una delicada situación de salud.
Andrea Legarreta, Arath de la Torre, Martha Figueroa, Andrea Escalona, Raúl Araiza y Paul Stanley expresaron su apoyo y buenos deseos, resaltando la larga trayectoria de Charly como cámara uno del matutino. Legarreta declaró que la noticia del estado de salud de su compañero llegó recientemente y añadió: "Carlos, querido, a recuperarte".
El equipo destacó el cariño que le profesan a Charly por su dedicación y profesionalismo durante varios años, y recordó que, aunque se había jubilado hace poco, sigue siendo parte esencial del legado del programa. Arath de la Torre subrayó la importancia de su aporte y reiteró el afecto del grupo.
Al concluir, los presentadores manifestaron un mensaje colectivo de aliento: "Claro que sí. Te queremos, Charly. Vamos, papito. Venga, Charly. Te queremos, Charly".
La audiencia recibió con calidez el gesto solidario, mientras se espera la recuperación de Charly y se envían energías positivas a su familia.