Conductores de Hoy conmueven con emotivo mensaje a Charly, camarógrafo en delicado estado de salud

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Andrea Legarreta y el equipo de ‘Hoy’ dedicaron un segmento para desearle pronta recuperación a Carlos, conocido como Charly, quien ha sido cámara uno del programa durante años y se encuentra delicado de salud.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/07/2026 06:01 PM.
En Espectáculos y editada el 14/07/2026 04:40 PM.