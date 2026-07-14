Consuelo Duval descarta La Casa de los Famosos y revela fobia social que le impide participar

Consuelo Duval rompió el silencio ante los constantes rumores que la vinculaban con la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. Durante la presentación del nuevo proyecto musical de su hijo, Michel Duval, la actriz aclaró que nunca ha sido candidata para el programa y que, por su condición de fobia social, no consideraría participar.
Al ser interrogada por la prensa, Duval manifestó que la información se está difundiendo como si fuera un hecho confirmado, lo cual lamenta porque “existen límites” en la especulación mediática. La actriz explicó que su trastorno le genera altos niveles de ansiedad al convivir con personas desconocidas durante periodos prolongados, y que recibe tratamiento médico para controlar la condición.
Los rumores surgieron a finales de 2025, cuando publicaciones en redes sociales aseguraban que la actriz había firmado contrato con la producción. Sin embargo, ni Televisa ni la productora Rosa María Noguerón confirmaron la información, manteniéndola como una filtración sin respaldo oficial.
Tras la declaración de Duval, algunos conductores de televisión recordaron que otros famosos también han negado su participación antes de los anuncios oficiales, lo que mantiene la duda entre el público. No obstante, la actriz reiteró que sus condiciones de salud hacen imposible aceptar una invitación al reality.
El caso subraya la necesidad de verificar fuentes antes de difundir rumores, especialmente cuando involucran la salud mental de los involucrados.