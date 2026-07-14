Consuelo Duval descarta La Casa de los Famosos y revela fobia social que le impide participar

...

La actriz Consuelo Duval desmintió los rumores que la señalaban como posible concursante de la próxima temporada del reality, explicando que su fobia social y tratamiento médico le impiden aceptar la invitación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/07/2026 05:03 PM.
En Espectáculos y editada el 14/07/2026 04:21 PM.