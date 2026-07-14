Empleados de Ventaneando alistan demanda contra Pedro Sola por presunto acoso sexual

En su programa En Shock, el periodista Jorge Carbajal declaró que un grupo de empleados técnicos de Ventaneando – camarógrafos y personal de producción – estaría preparando una demanda contra el conductor Pedro Sola por presunto acoso sexual en el entorno laboral.
Según Carbajal, los trabajadores habrían reunido testimonios y documentos que respaldan acusaciones de solicitudes de fotografías íntimas, comentarios de índole sexual y propuestas de contacto físico inapropiado. El periodista aseguró que la denuncia se presentaría el próximo lunes ante las autoridades competentes.
Hasta el momento, ninguna autoridad judicial o laboral ha confirmado la apertura de una investigación formal contra Sola. La información proviene exclusivamente de las declaraciones de Carbajal, quien señaló que los afectados continúan documentando los hechos y buscan asesoría legal antes de formalizar la queja.
La controversia se intensifica tras los recientes comentarios de Sola sobre animales en establecimientos pet‑friendly, en los que expresó que le “dan ganas de lanzar una carne envenenada” a los perros presentes. Dichas declaraciones generaron rechazo en redes sociales y motivaron una denuncia de la organización Va por sus Derechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posible apología al maltrato animal, sin que la Fiscalía haya comunicado avances.
Adicionalmente, el creador de contenido Pável Gaona, a través de TikTok, afirmó haber sido víctima de tocamientos y propuestas inapropiadas por parte de Sola años atrás. El conductor no ha respondido públicamente a ninguno de los señalamientos.
El caso sigue en desarrollo y la atención mediática aumentará si las denuncias llegan a instancias oficiales o si alguna autoridad emite pronunciamientos sobre las acciones legales anunciadas.