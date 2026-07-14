Empleados de Ventaneando alistan demanda contra Pedro Sola por presunto acoso sexual

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El periodista Jorge Carbajal informó que varios técnicos y camarógrafos de TV Azteca estarían organizando una denuncia colectiva contra el conductor de Ventaneando, Pedro Sola, por presunto acoso sexual en el set. La posible acción judicial se produciría tras la polémica generada por los comentarios de Sola sobre animales en locales pet‑friendly y otras denuncias previas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/07/2026 02:10 PM.
En Espectáculos y editada el 14/07/2026 12:31 PM.