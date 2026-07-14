“No me dan celos”: Erika Buenfil apoya acercamiento de su hijo con su papá

En una rueda de prensa celebrada el 14 de julio de 2026, Erika Buenfil abordó de forma directa la creciente cercanía entre su hijo Nicolás Buenfil y el empresario Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente mexicano. La actriz declaró que la etapa actual de su hijo incluye una convivencia más estrecha con su padre, lo que, según ella, "le hace bien a él, está bien, le faltaba esa parte y ya la completó, entonces estamos todos muy bien".
Buenfil subrayó que las decisiones sobre los encuentros familiares son tomadas por Nicolás, quien ya cuenta con la autonomía necesaria para organizar su tiempo entre ambos hogares. "No es de pedirme permiso, porque tiene mi permiso, pero sí me lo avisa, claro que sí", puntualizó la actriz, añadiendo que no siente celos por la relación del hijo con la familia paterna: "No me dan celos".
La actriz también comentó que, aunque se ha hablado de la posibilidad de que Nicolás abandone el hogar, actualmente disfruta de la convivencia diaria y de la etapa de estudio que está viviendo. "Espero no me duela, pero todavía está estudiando, todavía lo estoy disfrutando, este último charquito que me queda", manifestó Buenfil.
En redes sociales, Nicolás ha publicado fotografías junto a su padre y sus hermanas, lo que generó reacciones entre seguidores y medios. Erika Buenfil confirmó que esos encuentros fueron previamente acordados y que se realizan bajo un esquema flexible, principalmente los domingos, salvo compromisos que alteren la agenda.
Respecto a la exposición mediática, la actriz reconoció que el tema forma parte de la vida cotidiana de su hijo y que cualquier paso futuro será decisión de Nicolás, quien cuenta con el apoyo incondicional de su madre: "Tendremos que acordar eso, claro".