“No me dan celos”: Erika Buenfil apoya acercamiento de su hijo con su papá

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La actriz Erika Buenfil habló con la prensa sobre la relación de su hijo Nicolás Buenfil con Ernesto Zedillo Jr., asegurando que no siente celos y que la dinámica familiar se basa en acuerdos y respeto a la independencia del joven.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/07/2026 10:25 AM.
En Espectáculos y editada el 14/07/2026 11:32 AM.