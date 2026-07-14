Gerardo Quiroz revela delicado estado de salud de su madre y revive proyecto “Abuelo Soltero”

Gerardo Quiroz, reconocido actor y productor mexicano, reveló en una entrevista reciente que su madre, Teresa (88 años), está en una situación de salud delicada: ha perdido la visión y presenta debilidad auditiva. El productor explicó que la ceguera se originó tras un golpe sufrido hace años, seguido de varias cirugías, y que la pérdida visual se ha agravado con la edad.
El artista recordó que, a dos años y medio de la muerte de su padre, el abogado y catedrático José Francisco Quiroz, la familia ha tenido que asumir una carga emocional y física mayor. “Cuando convives más de 65 años con una persona y esa persona fallece, el que se queda se afecta demasiado”, comentó Gerardo, señalando que la pérdida del padre también impactó la salud emocional de su madre.
Actualmente, la madre de Quiroz vive en la casa familiar, donde él y sus parientes le brindan cuidados constantes, intentando ofrecerle felicidad y amor por todo lo que ha hecho por la familia. “Nos seguimos ocupando para que Dios le dé tranquilidad y calma todo el tiempo que quede”, añadió el productor, quien admitió que “no está preparado para despedirla”.
En el mismo espacio, Gerardo actualizó el estado del proyecto televisivo que busca revivir el éxito de los años 80 y 90, “Papá Soltero”, ahora bajo el nombre provisional “Abuelo Soltero”. Según informó, el programa está en la fila de comedias de Televisa desde hace casi dos años y cuenta con el respaldo de la Vicepresidencia. El artista también comentó sobre la posibilidad de llevar la serie a plataformas de streaming como Netflix o Prime Video, y sobre la disponibilidad de antiguos colaboradores como Edith Márquez y César Costa.
Con 47 años de trayectoria como actor y 35 como productor teatral, Gerardo Quiroz sigue activo a pesar de los retos que enfrenta el teatro en México. Entre sus producciones destacan Fiebre de sábado por la noche, Cats y Amor sin barreras. Para más información sobre sus proyectos y vida personal, los lectores pueden seguirlo en Instagram @gerryquiroz y consultar la versión impresa o digital de TVNotas.