Gerardo Quiroz revela delicado estado de salud de su madre y revive proyecto “Abuelo Soltero”

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El actor y productor Gerardo Quiroz relata el delicado estado de salud de su madre, Teresita, de 88 años, quien ha perdido la visión y sufre de debilidad auditiva. A dos años y medio de la muerte de su padre, el artista explica cómo la familia cuida a la matriarca y comparte reflexiones sobre la muerte, además de actualizar el proyecto televisivo “Abuelo Soltero”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/07/2026 02:11 PM.
En Espectáculos y editada el 14/07/2026 12:47 PM.