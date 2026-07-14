Muere Mykee Moves, bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro, tras ser hallado sin vida en Miami

La Policía del condado de Miami‑Dade confirmó el hallazgo del cuerpo de Michael‑Anthony Leones Espino, artísticamente Mykee Moves, de 28 años, quien había sido reportado desaparecido el 12 de julio. Según las autoridades, la causa aparente de la muerte es un suicidio, aunque la investigación continúa para esclarecer los detalles.
Mykee Moves se había convertido en una pieza clave de las giras de dos de los mayores exponentes de la música latina: Rosalía y Rauw Alejandro. Formó parte del Motomami Tour de la cantante española y participó en los recorridos Vice Versa, Saturno y Cosa Nuestra del puertorriqueño, además de aparecer en varios de sus videoclips.
La desaparición del bailarín movilizó a miles de seguidores y a la propia industria. Tanto Rosalía como Rauw Alejandro, pese a su ruptura sentimental en 2023, difundieron en sus redes sociales la ficha de búsqueda de Mykee, solicitando la colaboración del público. La campaña contó con el apoyo de clubes de fans, colegas bailarines y artistas, convirtiéndose en una de las pocas ocasiones en que ambos cantantes volvieron a aparecer juntos en los medios.
En sus redes, Mykee había reunido a más de 80 mil seguidores, compartiendo coreografías, ensayos y momentos detrás de cámaras que le valieron el reconocimiento dentro de la comunidad de danza latina e internacional. Su carisma y talento lo convirtieron en un rostro familiar para los asistentes a los conciertos y para los espectadores de los videos musicales.
El fallecimiento ha generado una profunda conmoción entre quienes trabajaron con él y entre los millones de seguidores de Rosalía y Rauw Alejandro, que mantuvieron la esperanza de un desenlace distinto durante horas. Las autoridades continúan recabando información para determinar las circunstancias exactas del suceso.