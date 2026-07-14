Muere Mykee Moves, bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro, tras ser hallado sin vida en Miami

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El bailarín Michael‑Anthony Leones Espino, conocido como Mykee Moves, fue encontrado sin vida en Miami a pocos días de su desaparición. La Policía de Miami‑Dade informó que la causa aparente es un suicidio, aunque la investigación sigue en curso.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/07/2026 06:10 PM.
En Espectáculos y editada el 14/07/2026 04:42 PM.