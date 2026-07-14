James Franco desata polémica por supuesto alien y crecen dudas de campaña promocional viral

Los videos publicados por James Franco en TikTok han generado gran revuelo después de que el actor describiera una figura con cabeza alargada, ojos brillantes y una mano de varios dedos que habría visto mientras pintaba en su garaje durante la noche. En el material, Franco asegura que la criatura se desplazó por el patio de su casa, ocultándose entre los arbustos y asomándose por una ventana.
El actor también afirmó que personas poderosas intentaron silenciarlo y que sus cuentas de Instagram y TikTok fueron hackeadas en dos ocasiones. El 13 de julio compartió un supuesto video de una cámara de seguridad que, según él, muestra la silueta del supuesto extraterrestre. "The day is here. 7/13 7:13 more footage dropping soon", escribió en la publicación.
Sin embargo, la mayoría de los analistas de medios y seguidores consideran que los videos forman parte de una campaña de marketing para promocionar la próxima película de comedia de Franco, dirigida por Christian Guitón, quien también sigue al actor en TikTok y ha difundido contenido relacionado con el supuesto alienígena.
Hasta la fecha no se ha presentado evidencia verificable que confirme la autenticidad de los videos, y varios expertos descartan el uso de inteligencia artificial o efectos especiales como una broma deliberada. La falta de pruebas concretas y la coincidencia con el lanzamiento de su nuevo proyecto cinematográfico hacen que la teoría de la estrategia publicitaria sea la más plausible.
Franco, quien estuvo bajo el escrutinio público por acusaciones de conducta sexual inapropiada, vuelve a estar en el centro de la conversación, aunque esta vez bajo la sombra de un posible stunt promocional.