James Franco desata polémica por supuesto alien y crecen dudas de campaña promocional viral

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El actor James Franco volvió a ser noticia en redes sociales al publicar videos en TikTok donde afirma haber visto una criatura alienígena en su domicilio. Expertos y seguidores discrepan entre considerar la jugada una estrategia de marketing para su próxima película y una posible conducta preocupante del artista.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/07/2026 04:01 PM.
En Espectáculos y editada el 14/07/2026 01:48 PM.