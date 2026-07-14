Marcas retiran publicidad de Ventaneando tras polémicos comentarios de Pedro Sola

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Panditas, Clorets, Halls y Trident anunciaron el lunes 14 de julio la suspensión de su pauta publicitaria en el programa Ventaneando, una semana después de que el conductor Pedro Sola expresara en televisión su deseo de envenenar o disparar a los perros que encontraba en espacios públicos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/07/2026 08:52 AM.
En Espectáculos y editada el 14/07/2026 09:35 AM.