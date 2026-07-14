Marcas retiran publicidad de Ventaneando tras polémicos comentarios de Pedro Sola

Las cuatro marcas anunciaron la decisión mediante un comunicado conjunto publicado en sus redes sociales, donde reproban cualquier forma de violencia, maltrato o crueldad hacia los animales. En el mensaje subrayaron que sus productos buscan generar "momentos de alegría y conexión" y que dichos momentos deben construirse siempre sobre el respeto y la empatía. Asimismo, dejaron claro que las declaraciones de Sola son "responsabilidad exclusiva de quien las expresó" y no reflejan los valores ni principios de sus marcas.
El segmento donde aparecían los anuncios fue presentado por Pedro Sola y Ricardo Manjarrez. Con la retirada de la pauta, las empresas establecieron una distancia directa entre su imagen y el espacio donde el conductor realizó los comentarios que desataron la controversia.
El 6 de julio, durante una emisión de Ventaneando, Sola manifestó su rechazo a la presencia de perros en restaurantes y centros comerciales, diciendo que le daban "ganas de aventarles una carne envenenada" y, minutos después, que le daban "ganas de darles un balazo" a los animales en carriolas. La conductora Mónica Castañeda condenó públicamente la idea de envenenar a los animales, mientras que Pati Chapoy respaldó parcialmente la conversación, lo que generó críticas por sugerir que algunos dueños de mascotas requerían atención psiquiátrica.
Posteriormente, Sola ofreció una disculpa en televisión, admitiendo haber actuado con "falta de empatía" y prometiendo informarse más sobre el bienestar animal. Hasta la fecha, TV Azteca no ha anunciado sanciones internas y el conductor sigue participando en las emisiones del programa.
El propietario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, respondió en X a la presión de organizaciones animalistas, calificando los dichos de Sola como "lamentables". La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) emitió un posicionamiento que condenó los comentarios y advirtió que pueden "propiciar y normalizar actos de violencia y maltrato animal", conductas prohibidas y sancionadas por la legislación vigente.
La asociación civil Va por sus Derechos presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra Sola y otros participantes de la emisión, entre ellos Pati Chapoy, por presunta apología del maltrato animal. La diputada de Morena Margarita Corro Mendoza solicitó analizar la posible aplicación del artículo 208 del Código Penal, señalando que una disculpa pública no extingue eventuales responsabilidades legales.
El comunicado de las marcas concluyó con la frase: "Mantenemos firme nuestro compromiso con el bienestar, la inclusión y la responsabilidad en cada una de nuestras acciones".