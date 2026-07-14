Convocan marcha contra Pedro Sola frente a TV Azteca por polémica de maltrato animal

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Una campaña iniciada en TikTok por la usuaria Lizzy Nelly ha movilizado a miles de personas para protestar pacíficamente frente a las instalaciones de TV Azteca el 16 de julio, tras los polémicos comentarios de Pedro Sola sobre los perros en espacios pet‑friendly.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/07/2026 05:45 PM.
En Espectáculos y editada el 14/07/2026 04:35 PM.