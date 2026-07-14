Convocan marcha contra Pedro Sola frente a TV Azteca por polémica de maltrato animal

Una creciente ola de indignación contra el conductor de Ventaneando, Pedro Sola, culminará el próximo jueves 16 de julio con una marcha frente a la sede de TV Azteca, ubicada en Av. Periférico Sur 4121. La protesta, organizada a través de la red social TikTok por la creadora Lizzy Nelly, busca la salida del presentador tras sus declaraciones que incitaron al envenenamiento de perros en lugares pet‑friendly.
El video de Lizzy Nelly, titulado "Marcha: Fuera Pedro Sola", ha superado las 71 000 reproducciones y detalla la hora (11:00 a.m.) y los requisitos para los manifestantes: llevar mascotas, carteles y respetar la consignas de "Libertad, respeto" y "Protesta pacífica". Los participantes usarán los hashtags #FueraPedroSola, #Ventaneando, #TVAzteca y #LibertadDeExpresión.
Los comentarios de Sola, emitidos el 6 de julio durante una transmisión de Ventaneando, incluyeron frases como "me dan ganas de aventarles una carne envenenada" a los perros que frecuentan restaurantes, supermercados y otros espacios abiertos al público. La reacción en redes sociales fue inmediata: activistas, asociaciones protectoras de animales y usuarios denunciaron una apología al maltrato animal.
Hasta la fecha, la controversia ha generado la renuncia de varias marcas patrocinadoras del programa, una denuncia penal presentada por la organización Va por sus Derechos ante la Fiscalía General de la República y una petición en Change.org que supera las 160 000 firmas para solicitar la destitución de Sola.
Los comentarios bajo el video de TikTok reflejan una mezcla de entusiasmo y humor, pero también opiniones divididas. Algunos usuarios confirmaron su asistencia, mientras que otros preguntan cómo pueden colaborar desde el extranjero.
Las autoridades locales han sido notificadas para garantizar que la manifestación se desarrolle de manera pacífica y sin incidentes. La convocatoria subraya la creciente sensibilidad del público mexicano respecto al trato a los animales y la responsabilidad de los medios de comunicación en la difusión de mensajes que puedan incitar al odio o la violencia.