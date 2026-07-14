La difícil lucha de Mercedes Alemán: esposa de Emmanuel enfrenta la ELA

Mercedes Alemán, esposa del cantante Emmanuel y madre del intérprete Alexander Acha, atraviesa un delicado estado de salud debido a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), informó la prensa de espectáculos y la periodista Elisa Beristain. La enfermedad, de carácter neurodegenerativo, afecta progresivamente las neuronas motoras, limitando los movimientos voluntarios.
Según fuentes de medios como Univisión, Mercedes se encuentra en una etapa avanzada de la enfermedad, aunque la familia no ha confirmado públicamente los detalles ni ha emitido un comunicado oficial al respecto.
El diagnóstico se dio a conocer en mayo de 2025 durante el programa "Juego de Voces", cuando Emmanuel y su hijo Alexander Acha compartieron por primera vez la difícil situación familiar. En esa transmisión, Alexander dedicó palabras a su padre y describió el deterioro físico que su madre ha sufrido.
Mercedes Alemán, nieta del expresidente Miguel Alemán Valdés e hija del empresario y exgobernador de Veracruz Miguel Alemán Velasco y de la ex Miss Universo 1953, Christiane Martel, ha mantenido un perfil discreto, centrado en la filantropía y la conservación ambiental. Fue directora de la fundación Hombre Naturaleza, dedicada a la reforestación y la educación ecológica.
El cantante Emmanuel ha manifestado en diversas entrevistas su apoyo incondicional a su esposa, resaltando su fortaleza y valentía frente a la enfermedad. La pareja, que se conoció en Acapulco hace más de cuatro décadas, sigue unida y cuenta con tres hijos: Giovanna, Alexander y Martinique Acha.
Hasta el momento, la familia no ha proporcionado información adicional ni ha confirmado un pronóstico médico concreto.