La difícil lucha de Mercedes Alemán: esposa de Emmanuel enfrenta la ELA

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La filántropa y activista ambiental Mercedes Alemán, madre de Alexander Acha, se encuentra en una etapa avanzada de Esclerosis Lateral Amiotrófica, según reportes de medios y declaraciones de la periodista Elisa Beristain. La familia no ha emitido confirmación oficial.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/07/2026 08:41 AM.
En Espectáculos y editada el 14/07/2026 08:44 AM.