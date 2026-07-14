Mick Jagger lamenta no conocer a Elvis por consejo de John Lennon y revive anécdotas del rock

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En el podcast “Conan O’Brien Needs A Friend”, Mick Jagger confesó que su arrepentimiento por no haber conocido a Elvis Presley se debe a que siguió la advertencia de John Lennon de no acercarse a sus ídolos, calificándolo de “realmente estúpido”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/07/2026 03:25 PM.
En Espectáculos y editada el 14/07/2026 01:17 PM.