Mick Jagger lamenta no conocer a Elvis por consejo de John Lennon y revive anécdotas del rock

El cantante de los Rolling Stones reveló en el episodio del podcast Conan O’Brien Needs A Friend que, años atrás, John Lennon le aconsejó: “Nunca deberías conocer a tus héroes”. Jagger admitió haber obedecido esa recomendación y, como consecuencia, nunca llegó a encontrarse con Elvis Presley, a quien describió como “el mayor de sus ídolos”.
“Fue realmente estúpido de mi parte, de verdad. Me habría encantado conocer a Elvis”, declaró Jagger, quien recordó que Lennon le repitió el mismo consejo en varias ocasiones. El origen de la advertencia se remonta al único encuentro que el cuarteto de Liverpool tuvo con Presley en 1965, cuando visitaron su casa en Los Ángeles bajo la organización del periodista Chris Hutchins. Lennon salió decepcionado, mientras que Paul McCartney describió la velada como “una gran noche”.
El arrepentimiento de Jagger surgió al reflexionar sobre la posibilidad de que su versión de Elvis hubiera sido distinta. Además, el cantante aprovechó la entrevista para comentar anécdotas de la vida de los Rolling Stones, como la polémica relación de Bill Wyman con Mandy Smith y la dinámica interna del grupo, citando al biógrafo Bob Spitz.
El episodio, publicado el 14 de julio de 2026, ha generado amplio debate entre fanáticos del rock sobre la influencia de los consejos de los íconos musicales y la importancia de los encuentros entre leyendas.