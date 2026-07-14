Christopher Nolan revela que grabó vómitos reales durante el rodaje de La Odisea

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El director reveló que, durante el rodaje en el océano frente a Escocia, varios miembros del reparto secundario sufrieron mareos y vomitaron; la filmación de esos momentos fue autorizada y pasó a formar parte de la película.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/07/2026 08:44 AM.
En Espectáculos y editada el 14/07/2026 10:29 AM.