Christopher Nolan revela que grabó vómitos reales durante el rodaje de La Odisea

Christopher Nolan confirmó en una entrevista con The Telegraph que, durante la filmación de La Odisea – su nueva adaptación del poema épico atribuido a Homero – varios actores del reparto secundario vomitaron a causa del intenso mareo provocado por el fuerte oleaje frente a la costa escocesa en julio de 2025.
El director explicó que, pese a considerar suspender el rodaje, recibió la autorización para continuar y, al notar la situación, preguntó al director de fotografía Hoyte van Hoytema si era posible registrar el episodio. “Le dije: ‘Disculpe, ¿le importaría si grabamos el vómito?’ y me respondió: ‘Por supuesto, adelante’”, citó Nolan.
Las imágenes obtenidas fueron incorporadas al material final, y el realizador describió esas tomas como “algunas de mis favoritas” a pesar de la “terrible” jornada. No se reveló la identidad de los actores involucrados, aunque se confirmó que pertenecían al reparto secundario.
El relato coincide con declaraciones de Matt Damon, protagonista de la película, quien en una entrevista con People describió las duras condiciones climáticas que afectaron a todo el equipo, incluidos los actores principales y el propio Nolan, enfatizando la igualdad de trato a bordo.
La Odisea reúne a un elenco de gran peso – entre ellos Charlize Theron, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Lupita Nyong’o – y se estrenará mundialmente el 17 de julio de 2026 bajo la distribución de Universal Pictures.