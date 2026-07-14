Padre de Fátima Bosch anuncia acciones legales contra Giovanni por presunta difamación

Bernando Bosch, padre de la Miss Universo 2025, Fátima Bosch, ha anunciado que iniciará acciones legales contra Giovanni, empresario y ex de Ninel Conde, por difundir afirmaciones falsas que atentan contra la reputación de su hija. El empresario, conocido por su presencia en redes sociales y sus polémicos vínculos con figuras del espectáculo, aseguró haber mantenido una relación cercana con la joven, alegando haberle entregado "regalitos" y haberle ayudado a "limpiar su imagen" tras su coronación.
Fátima Bosch respondió a las acusaciones calificándolas de infundadas y señaló que solo conoce a Giovanni por la relación que mantiene con sus padres, sin que exista vínculo personal alguno. La modelo también criticó la falta de educación y valores del empresario, y afirmó que no alimentará más la polémica, enfocándose en su trabajo.
El padre de la reina de belleza, Bernando Bosch, manifestó que la difamación y los intentos de manipular la imagen de su hija son inaceptables, y que su familia recurrirá a la vía judicial para salvaguardar la honra y el buen nombre de Fátima. "Exigimos que se aclare la verdad y que se reparen los daños causados", declaró.
Giovanni, por su parte, defendió sus declaraciones, acusando a Fátima de ingratitud y asegurando que la ayudó en "temas jurídicos muy turbios" y en la mejora de su imagen pública, aunque no presentó pruebas que respalden sus afirmaciones.
El caso se enmarca en un historial polémico del empresario, quien ha sido señalado en diversas ocasiones por presuntos fraudes financieros, evasión de pagos y relaciones sentimentales con figuras del entretenimiento, entre ellas Ninel Conde, Irina Baeva y otras celebridades. Estas acusaciones, sin embargo, no han culminado en condenas definitivas, lo que ha alimentado la controversia mediática en torno a su figura.
Las autoridades competentes deberán determinar si las declaraciones de Giovanni constituyen delito de difamación y si procede la apertura de una causa penal o civil a solicitud de la familia Bosch.