Padre de Fátima Bosch anuncia acciones legales contra Giovanni por presunta difamación

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Bernando Bosch, padre de la Miss Universo 2025, ha declarado que emprenderá acciones judiciales contra Giovanni, empresario y ex de Ninel Conde, por difundir acusaciones falsas sobre su hija. El conflicto surgió tras una serie de declaraciones del empresario que implican a la joven en supuestos favores y acuerdos ilegales. La familia Bosch exige una respuesta legal para proteger la honra de la coronada.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/07/2026 08:51 AM.
En Espectáculos y editada el 14/07/2026 10:23 AM.