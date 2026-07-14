“Fue una propuesta indecorosa”: Paola Rojas recuerda incómodo momento con Maradona

Paola Rojas reveló que, mientras intentaba conseguir una entrevista con Diego Armando Maradona durante el Mundial de Brasil 2014, el exfutbolista le propuso conversar en su habitación. La conductora describió la propuesta como "indecorosa" y la consideró un atropello a las mujeres, por lo que decidió no insistir más.
Rojas explicó que coincidió con Maradona en varias ocasiones porque ambos se hospedaban en el mismo hotel. En una de esas oportunidades, dentro del elevador, volvió a solicitar la entrevista y recibió la respuesta: "Yo sí quiero platicar contigo, pero en mi habitación". Ante esa insinuación, la periodista abandonó la gestión, señalando que la situación reflejaba los obstáculos que enfrentan las mujeres en el periodismo.
Durante la entrevista con José Ramón Fernández, el conductor sugirió que la propuesta podría haber sido malinterpretada, argumentando que Maradona siempre estaba rodeado de seguridad y buscaba aislarse de la multitud. Rojas mantuvo su postura, afirmando que la intención del astro era clara y que no estaba dispuesta a profundizar más en el tema.
El relato de la conductora se inserta en un contexto más amplio de denuncias de acoso en el ámbito deportivo y mediático. A pesar de la admiración que Rojas expresó por la trayectoria futbolística de Maradona —campeón del mundo en 1986, ídolo del Napoli y figura histórica del fútbol—, la experiencia personal vivida en Brasil quedó marcada como una "gran desilusión".
Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, pero su figura sigue generando controversia. La declaración de Paola Rojas reaviva el debate sobre el respeto y la igualdad de género en los medios de comunicación y el deporte.