“Fue una propuesta indecorosa”: Paola Rojas recuerda incómodo momento con Maradona

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Durante el Mundial de Brasil 2014, la periodista Paola Rojas recibió de Diego Armando Maradona una oferta para conversar en su habitación, la cual interpretó como acoso y abandonó la búsqueda de la entrevista, calificándola de gran desilusión.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/07/2026 08:48 AM.
En Espectáculos y editada el 14/07/2026 09:32 AM.