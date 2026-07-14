Petición contra Pedro Sola supera 167 mil firmas tras polémicos comentarios sobre animales

Más de 167 mil firmas verificadas respaldan la petición titulada "Exigir sanciones contra Pedro Sola por comentarios ofensivos sobre mascotas" publicada en Change.org. La iniciativa, que surgió tras las declaraciones del economista en el programa Ventaneando, exige que TV Azteca aplique medidas disciplinarias contra el conductor y promueva el respeto animal.
La controversia pone de relieve la sensibilidad del público mexicano respecto al trato a los animales y la responsabilidad de los medios de comunicación al abordar temas de esta naturaleza.