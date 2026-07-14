Petición contra Pedro Sola supera 167 mil firmas tras polémicos comentarios sobre animales

...

Más de 167,000 usuarios han firmado una iniciativa en Change.org para que TV Azteca sancione al conductor Pedro Sola por sus comentarios ofensivos sobre perros en espacios públicos, tras la polémica generada en Ventaneando.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/07/2026 09:00 AM.
En Espectáculos y editada el 14/07/2026 10:10 AM.